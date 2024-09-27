Коломойскому уменьшили залог на 50 млн грн — Finance.ua

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Коломойскому уменьшили залог на 50 млн грн

Криминал
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Коломойскому уменьшили залог на 50 млн грн
Коломойскому уменьшили залог на 50 млн грн
Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского более чем на 50 млн грн — до 1,827 млрд грн.
Соответствующее решение было принято 26 сентября на заседании суда.
Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу адвоката Вячеслава Краглевича, отменив постановление следователя судьи Шевченковского районного суда Киева от 29 августа 2024 г. и вынес новое поставновление.
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«Изменить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу ранее примененную меру пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде залога в размере (…) 1 млрд 827 млн ​​352 тыс. 580 гривен», — объявил судья.
Как отметил адвокат Вячеслав Краглевич, постановление Шевченковского районного суда Киева от 29 августа 2024 года об изменении меры пресечения Коломойскому по содержанию под стражей на залог в размере 1 млрд 877 млн ​​360 тыс. грн было вынесено с нарушением норм процессуального закона.
Защитник считает, что Коломойского не имели права содержать под стражей, потому что 2 сентября 2024 года истекал годовой срок содержания под стражей.
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Как отметил адвокат, стороной обвинения в самом ходатайстве не учтено обязательное для исполнения решение Лондонского суда, в котором Коломойского ограничили в расходах на сумму в 20 тыс. фунтов в неделю.
Краглевич подчеркнул, что его подзащитный не будет платить установленный залог, потому что считает данное уголовное производство безосновательным и необоснованным.
По материалам:
Фінансовий клуб
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