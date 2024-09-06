Состояние Коломойского за год снизилось почти на четверть — Forbes — Finance.ua
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Состояние Коломойского за год снизилось почти на четверть — Forbes

Фондовый рынок
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Состояние Коломойского за год снизилось почти на четверть — Forbes
Состояние Коломойского за год снизилось почти на четверть — Forbes
Состояние украинского олигарха Игоря Коломойского за последний год сократилось на 22% - до 660 миллионов долларов.
Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.
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Отмечается, что в феврале 2022 года Forbes оценивал состояние Коломойского в $1,8 млрд. В ноябре уже на миллиард меньше — в $850 млн.
Коломойскому принадлежит ряд зарубежных активов. Это доля от 500 000 кв. м коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Виргинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе.
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Также у него остаются немалые объемы ликвидных активов (яхты, самолеты, наличные деньги). К примеру, ему до сих пор принадлежит 90-метровая суперяхта Lauren L стоимостью $97 млн, что сопоставимо с оценкой всей сети АЗС «Привата».
В целом состояние Коломойского за последний год сократилось на 22% - до $660 млн, пишет Forbes.
Напомним, Игорь Коломойский будет оставаться под стражей по меньшей мере до 25 октября, хотя по одному из дел ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог 1,8 миллиарда грн.
По материалам:
Економічна Правда
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