БЭБ завершило следствие по делу Коломойского, Боголюбову подозрений нет — Finance.ua

БЭБ завершило следствие по делу Коломойского, Боголюбову подозрений нет Сегодня 17:40 — Криминал

БЭБ завершило следствие по делу Коломойского, Боголюбову подозрений нет

Бюро экономической безопасности завершило следствие относительно Игоря Коломойского по делу о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения 5,8 млрд грн в кассу ПриватБанка . В то же время другому экс-акционеру ПриватБанка Геннадию Боголюбову по этому делу подозрение не объявляли.

Об этом рассказал в интервью Forbes исполняющий обязанности директора БЭБ Сергей Перхун.

Речь идет о деле, где Коломойский обвиняется в невнесении 5,8 млрд грн в кассу ПриватБанка и завладении и легализации свыше 5,3 млрд грн банка. Материалы выделены в отдельное уголовное производство и предоставлены стороне защиты для ознакомления, рассказал Перхун.

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По делу более 550 томов, включая множество документов и экспертиз. Законодательством не предусмотрено ограничение по времени для ознакомления с материалами дела, отметил глава БЭБ.

«Однако существует определенная практика, в частности, ЕСПЧ, что ориентировочно один день выделяется на ознакомление с одним томом», — уточнил Перхун. Поэтому детективы смогут обратиться в суд, если сочтут, что защита затягивает ознакомление с делом.

Мера пресечения Коломойскому по этому делу истекает 2 сентября, и если бы не было других дел, то оно бы вышел из СИЗО.

Партнер Коломойского, еще один бывший акционер ПриватБанка Геннадий Боголюбов, по этому делу подозрений не получал, заявил Перхун.

Первое за большую войну подозрение о махинациях в ПриватБанке следователи БЭБ вручили Коломойскому 2 сентября 2023-го. По схожему делу он получил подозрение и от детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

7 сентября 2023 года детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

8 сентября того же года НАБУ и САП арестовали активы Коломойского. В ходатайстве об аресте имущества речь шла о долях в уставном капитале 307 юридических лиц стоимостью более 3 млрд грн, а также почти 1000 объектов недвижимого имущества и более 1600 транспортных средств и судов.

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