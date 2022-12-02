Коломойский больше не миллиардер, лишился более миллиарда долларов — Forbes — Finance.ua
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Коломойский больше не миллиардер, лишился более миллиарда долларов — Forbes

Фондовый рынок
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До недавнего времени миллиардер Игорь Коломойский в этом году потерял более половины своего состояния, оценка которого упала до 850 млн долл., прежде всего из-за потери в нефтяных активах.
Об этом говорится в оценке Forbes Украина.
Наибольшую долю в активах Коломойского составляют нефтяные компании миллиардера в виде «Укрнафты» и «Укртатнафты». В ноябре эти предприятия были отчуждены государством и переданы в управление Министерства обороны. Кроме отчужденных 500 заправок «Укрнафты», группа «Приват» сохранила около 1000 АЗС, которые оцениваются в 150 млн долл.
Таким образом, оценка нефтяных и газодобывающих активов Коломойского с 920 млн долл. в ноябре в прошлом году упала до 180 млн долл. на ноябрь этого года.
Другая основа бизнеса группы «Приват» в виде металлургических активов (Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы) обесценилась в два раза, с $310 млн до $120 млн.
Медиа активы, представленные частью Коломойского в «Группе 1+1», также обесценились вдвое, до 70 млн долларов. Завод «Днепразот», производящий азотные удобрения, упал в оценке с 50 млн долларов до 30 млн долларов.
Также к сокращению состояния бизнесмена прибавилось падение стоимости активов в энергетике («Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Черниговоблэнерго» и «Днепрооблэнерго») — с 60 до 20 млн долл. Доли в Ильичевском морском рыбном порту и Черноморском топливном терминале обесценились в два раза до 20 млн долл.
Как следствие, если на ноябрь 2021 года состояние Коломойского оценивалось в 1,95 млрд долларов, то на ноябрь 2022 года он перестал быть миллиардером, так как состояние сократилось до 850 млн долларов.

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По материалам:
Економічна Правда
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