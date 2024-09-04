Дело Коломойского: банк беглого олигарха причастен к отмыванию 4 млрд грн — Finance.ua
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Дело Коломойского: банк беглого олигарха причастен к отмыванию 4 млрд грн

Фондовый рынок
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Фото: НВ
Фото: НВ
Детективы Бюро экономической безопасности Украины в ходе досудебного расследования установили, что схема по легализации Коломойским более 4 млрд грн состоялась с участием банка одного из подсанкционных олигархов, который находится в международном розыске.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
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В частности, Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков.
Так, Коломойский якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в Приватбанке, в дальнейшем эти деньги продавались Реал банку, после этого с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятия части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка. В результате упомянутых операций происходило сокрытие недостачи наличных денежных средств в отчетности НБУ на конец банковского дня.
Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение 2 лет.
Напомним, недавно Детективы Бюро экономической безопасности Украины выделили материалы досудебного расследования в отношении Коломойского в отдельное уголовное производство, где доложено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.
Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка.
Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн «Укрнафта» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.
В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись. Полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.
В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.
По материалам:
Finance.ua
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