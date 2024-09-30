Украинские и чешские правоохранители разоблачили участников международной преступной организации, которые обманули граждан ЕС почти на 56 млн грн — Finance.ua

Украинские и чешские правоохранители разоблачили участников международной преступной организации, которые обманули граждан ЕС почти на 56 млн грн Сегодня 17:20 — Криминал

Украинские и чешские правоохранители разоблачили участников международной преступной организации, которые обманули граждан ЕС почти на 56 млн грн, Фото: gp.gov.ua

Правоохранительные органы Украины и Чешской Республики прекратили деятельность международной преступной организации, которая обманула более 100 граждан ЕС почти на 56 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, группировку в 2023 году организовал на территории нашего государства гражданин Украины. В нее он привлек жителей нескольких регионов и иностранцев, владевших чешским и другими языками для общения с потерпевшими.

Как работала схема

Представители колцентров звонили жертвам под видом работников банка и сообщали о взломе банковских счетов. Они предлагали временно перевести средства на другие «безопасные счета» или приобрести криптовалюту по выгодному курсу. Во время звонков использовали так называемую замену телефонного номера. Таким образом, у пострадавших складывалось впечатление, что им звонят из службы поддержки банка.

Сколько человек пострадали

На данный момент члены совместной следственной группы задокументировали обстоятельства мошеннического завладения средствами более 100 граждан Чешской Республики на общую сумму более 30 млн чешских крон, что эквивалентно почти 56 млн грн.

Что нашли правоохранители

По результатам комплекса мероприятий правоохранители задержали трех иностранных граждан — членов преступной организации, которых разыскивали чешские компетентные органы через международные каналы Интерпола.

Во время обысков на территории Кировоградской, Днепропетровской и Киевской областей изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и другие вещественные доказательства, в том числе наличные средства в сумме более 68 тыс. долларов США, а также евро и гривна, которыми завладели участники преступной организации

В настоящее время трое задержанных иностранных граждан, совершавших уголовные правонарушения на территории Украины, выданы по запросу компетентных органов Чешской Республики в порядке экстрадиции.

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