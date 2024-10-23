Руководство центральной МСЭК и не только: Шмыгаль заявил об увольнении ряда чиновников — Finance.ua
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Руководство центральной МСЭК и не только: Шмыгаль заявил об увольнении ряда чиновников

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Руководство центральной МСЭК и не только: Шмыгаль заявил об увольнении ряда чиновников
Руководство центральной МСЭК и не только: Шмыгаль заявил об увольнении ряда чиновников
Во вторник, 22 октября, президент Украины созвал заседание СНБО, на котором был принят ряд радикальных и одновременно системных решений.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Во исполнение указа президента до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель. Кроме этого, я поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и введение новой европейской модели», — отметил Шмыгаль.
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Второе решение, принятое во время СНБО, — это ряд приказов об увольнении.
«В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК», — добавил премьер.
Кроме того, по его словам, будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, выданных МСЭК, особенно это касается должностных лиц.
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«Все проверки будут осуществлены в срок не позднее трех месяцев. Все эти меры должны быть реализованы оперативно, чтобы устранить позор, происходящий в МСЭК», — подытожил глава правительства.
Напомним, вчера Зеленский провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотребления должностными лицами при получении инвалидности. Зеленский отметил, что утвердил указом перечень решений СНБО, «которые вернут справедливость».
Со своей стороны генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подает в отставку.
По материалам:
Finance.ua
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