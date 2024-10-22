У руководительницы МСЭК Николаевщины нашли более $450 тысяч и российский паспорт ее сына — Finance.ua

У руководительницы МСЭК Николаевщины нашли более $450 тысяч и российский паспорт ее сына Сегодня 11:32 — Криминал

У руководительницы МСЭК Николаевщины нашли более $450 тысяч и российский паспорт ее сына

Служба безопасности разоблачила руководителя областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В ходе обысков у фигурантки обнаружено более 450 тыс. долларов и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам.

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Большая часть изъятых денег и драгоценностей найдена в доме ее сына — интерна медицинского вуза, у которого СБУ обнаружила также российский паспорт.

По имеющимся данным, молодой человек оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве рф в Одессе до начала полномасштабной войны.

Фото: СБУ

Также для сокрытия нелегальных доходов чиновник оформила на своего сына три незадекларированные квартиры.

По данным следствия, в течение 2015−2023 годов глава МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.

Фото: СБУ

Кроме того установлено, что в 2023 году чиновник оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.

На основании полученных материалов решается вопрос об уведомлении чиновницы о подозрении.

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