В Минсоцполитики назвали количество граждан, которым потребуются субсидии зимой — Finance.ua

В Минсоцполитики назвали количество граждан, которым потребуются субсидии зимой Сегодня 16:30 — Личные финансы

В Минсоцполитики назвали количество граждан, которым потребуются субсидии зимой

Министерство социальной политики не планирует изменений в начислении субсидий, а процесс подачи заявлений остается упрощенным с весны 2023 года. Для получения субсидии на отопительный сезон нужно подать документы до конца ноября.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

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«В текущем году мы ожидаем, что на зимний отопительный сезон субсидии потребуются 1,5 млн домохозяйств», — заявила Марчак.

По ее словам, никаких изменений в начислении субсидии не предусматривается.

«Последние большие изменения произошли еще весной 2023 года, когда мы существенно упростили процедуру назначения заявлений на субсидию», — рассказала Марчак.

Она рассказала, что для того чтобы получить субсидию до начала отопительного сезона, нужно подать документы не позднее конца ноября этого года.

«Если до конца ноября вы подаете заявление на субсидию, то оно назначается вам в начале октября. Если документы вы подали уже после 1 декабря, тогда субсидия будет начисляться с того месяца, когда такое заявление подано», — объяснила первый заместитель министра социальной политики.

По ее словам, право на субсидию имеет любой человек, который ощущает, что размер платежки коммунальных услуг для него очень большой. Статус, количество членов семьи или другие признаки — не важны, нужна информация только о финансово-имущественном положении.

«Если у вас возникла задолженность и она меньше 2 месяцев — это не проблема, но если она дольше 3 месяцев, то вам могут прекратить начисление субсидий, пока вы не погасите задолженность или не договоритесь о ее реструктуризации поставщиками ЖКУ», — рассказала Марчак.

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Заместитель министра социальной политики говорит, что размер субсидии зависит от тарифов на доходы домохозяйства, поэтому соответственно он калибруется каждый месяц по результатам изменений.

«Поскольку изменений тарифов не предусматривается, то, соответственно, пересматривать размер субсидий не будут, но когда мы говорим о зимнем периоде, то размер выплат гораздо больше, чем в летний период», — добавила она.

Марчак подчеркнула, что на этот год и следующий забюджетировали достаточно средств для выплат субсидий.

УНН По материалам:

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