ВПО можуть отримати недержавну допомогу на оренду житла: які умови — Finance.ua

ВПО можуть отримати недержавну допомогу на оренду житла: які умови Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

ВПО можуть отримати недержавну допомогу на оренду житла: які умови

Окрім державної субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), нещодавно анонсованої урядом, благодійний фонд «Право на захист» почав реєстрацію на отримання грошової допомоги на оренду житла, що фінансується Гуманітарним фондом для України (UHF).

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли , як отримати допомогу.

Зазначається, що взяти участь можуть сім’ї, які проживають у Вінниці, Вінницькій області та у Дніпрі, Дніпропетровській обл.

Хто може отримати кошти

На цю допомогу можуть претендувати сім’ї ВПО, які вимушено переїхали після 24 лютого 2022 року та раніше не отримували цільову грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Також, заявники повинні відповідати одній із наступних умов:

проживають у місцях тимчасового проживання (МТП) і спроможні сплачувати за оренду після закінчення терміну дії програми;

проживають в МТП під загрозою виселення (наприклад, проживать в закладах освіти і такий заклад повертається до освітньої діяльності);

вже проживають у найманому житлі, перебувають під загрозою виселення та не мають іншої альтернативи, окрім як переселитись в МТП;

новоприбулі ВПО (до 1-го року в момент реєстрації у програмі), які не бажають проживати в МТП.

Кандидати мають відповідати хоча б одному з наступних критеріїв уразливості:

сім’я з одним із батьків з однією дитиною/дітьми до 18 р. (до 23 р. за умови навчання на очній/ дуальній формі) або з особами похилого віку (від 55 р.);

сім’я, що складається з однієї / кількох самотніх осіб похилого віку (від 55 р.) або осіб похилого віку з дитиною/дітьми віком до 18 р.;

сім’я з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, ВІЛ, туберкульоз, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, тяжкі травми, потреба в трансплантації органу, потреба в паліативній допомозі, що підтверджується медичною довідкою);

прийомні сім’ї, які виховують дітей без супроводу та дітей, розлучених із батьками;

домогосподарства з трьома або більше дітьми віком до 18 р.;

домогосподарства з вагітними жінками або жінками, з дітьми віком до 3 р.

Подати заяву можна самостійно заповнивши анкету претендента на участь у проєкті за посиланням.

Нагадаємо, з середини січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО. Внутрішньо переміщені особи, які мають платити за орендоване житло понад 30% свого доходу (або сукупного доходу родини, якщо це родина ВПО), зможуть отримати фінансову допомогу від держави.

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