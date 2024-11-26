Сколько денег компенсировало государство предпринимателям за трудоустройство ВПЛ — Finance.ua

Сколько денег компенсировало государство предпринимателям за трудоустройство ВПЛ Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Сколько денег компенсировало государство предпринимателям за трудоустройство ВПЛ

270 млн грн выплатило государство работодателям в рамках компенсационной программы за трудоустройство более 13 тысяч внутренне перемещенных лиц с начала 2024 года.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«Почти 10 тысяч работодателей с начала этого года получили от Правительства компенсацию за трудоустройство 13 400 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. Более полутысячи из них — люди с инвалидностью. По программе компенсации предпринимателям перечислено 270 млн грн. Через эту программу мы уменьшаем барьеры на рынке труда для внутренних переселенцев, помогаем им быстрее трудоустроиться и адаптироваться на новом месте», — отметила Татьяна Бережная.

Больше всего внутренне перемещенных лиц трудоустроено по этой программе в Днепропетровской, Харьковской областях и Киеве.

Размер компенсации, выплачиваемой работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет 8 тысяч гривен.

Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через Портал «Дія» или в бумажной форме в центре занятости по месту ведения хозяйственной деятельности вместе с пакетом необходимых документов.

Справка Finance.ua:

Ранее правительство ввело программу предоставления компенсаций за трудоустройство ВПЛ на время действия военного положения в апреле 2022 года. Цель программы — ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, и повысить уровень занятости среди населения.

За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (с 1.04.2024 — 8 000 грн) в течение 3 месяцев, а за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью — в течение 6 месяцев.

Программа предоставления компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ является составной частью флагманского проекта Министерства экономики Украины «Работа без барьеров», реализуемого во исполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

Если вам нужны дополнительные средства, то они могут быть на вашем счету уже сегодня.

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