Как объяснить причины увольнения на собеседовании (примеры) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Как объяснить причины увольнения на собеседовании (примеры)

Сейчас в Украине кто-то ищет работу, а у кого-то есть желание уволиться со своей должности. Так что, как говорить об увольнении уверенно, без оправданий и напряжения.

Эксперты budni.robota.ua дали несколько советов. Это поможет сделать этот разговор понятным и профессиональным.

Что хочет услышать работодатель

Вопрос о предыдущем месте работы — это способ понять вашу мотивацию, стиль взаимодействия и профессиональные ожидания. Главное в этом разговоре — не факт увольнения, а способ, которым вы его аргументируете. Вашему вниманию — простые принципы, которые помогут ответить спокойно и уверенно.

Кратко и по существу

Многие кандидаты теряются не из-за самой причины увольнения, а из-за волнения и желания объяснить все сразу. В результате ответ выходит слишком длинным и перегруженным деталями.

Соблюдайте четкую логику: объясните, что произошло, почему вы приняли решение уйти и какие возможности ищете сейчас. Двух-трех предложений достаточно, чтобы прозвучать четко и убедительно.

Если собеседник захочет больше деталей, он уточнит их в следующих вопросах. Вам не нужно опережать все возможные вопросы.

Избегайте обвинений

Если предыдущий опыт был отрицательным, собеседование — не место для выяснения, кто был прав. Резкие или эмоциональные формулировки могут насторожить работодателя. Лучше объяснять ситуацию спокойно и нейтрально.

К примеру, можно сказать, что не совпали ожидания, изменился формат работы или подходы в команде. Если возник конфликт, достаточно отметить, что корпоративная культура не соответствовала вашему стилю работы, но вы сделали выводы и двигаетесь дальше.

Объясните причину

Работодателю важно понять логику вашего решения. К примеру, вы хотели больше ответственности, но роль оставалась слишком узкой. Или вас заинтересовало другое направление, а у компании не было возможности развиваться в нем.

Если причина связана с перегрузкой, то можно объяснить, что объем задач рос быстрее, чем удавалось восстанавливаться, поэтому вы решили искать новый формат работы. Такой ответ звучит взвешенно и убедительно, ведь в нем есть четкая логика, а не эмоции.

Продемонстрируйте заинтересованность

После краткого объяснения причины увольнения важно сказать, что именно вас заинтересовало в новой роли или компании. Это может быть масштаб задач, формат ответственности, стиль управления или возможность работы с новыми инструментами и подходами. Добавьте несколько слов о своем опыте и о том, чем можете быть полезны команде. Тогда ответ будет звучать не как оправдание.

Как объяснить причины увольнения

Примеры ответов

Чтобы не растеряться во время собеседования, следует предварительно подготовить несколько нейтральных формулировок. Они помогут ответить кратко, без лишних деталей и оправданий. Ниже — примеры ответов, которые можно адаптировать под собственную ситуацию и стиль общения.

Сокращения или изменения в компании

В такой ситуации важно подчеркнуть, что увольнение не было связано с качеством вашей работы, а стало следствием решений бизнеса.

Пример ответа: «В компании произошла реструктуризация, и мой отдел попал под сокращение. Я корректно завершил все рабочие процессы, передал проекты и сейчас ищу новые возможности для профессионального развития».

Отсутствие карьерного или профессионального роста

Объясните, что решение об увольнении было связано с желанием развиваться, а не с разочарованием в работе.

Пример ответа: «Мне было комфортно работать в этой компании. Но с течением времени я почувствовал, что задачи стали повторяться, а возможностей для дальнейшего развития почти не осталось. Именно поэтому я решил двигаться дальше».

Несоответствие уровня оплаты ожиданиям

В этой ситуации не следует жаловаться или сравнивать работодателей. Лучше спокойно объяснить, что ваши ожидания насчет оплаты изменились вместе с опытом и ответственностью.

Пример ответа: «Со временем я понял, что уровень оплаты уже не соответствует объему моих задач и рыночным условиям. Мы обсуждали это в компании, но перемен не произошло, поэтому я решил искать новые возможности».

Напомним, в Украине очень распространены истории, когда работодатель предлагает пройти испытательный срок без официального оформления, а договор обещает подписать позже. В результате работник рискует остаться без стажа, социальных гарантий и даже заработной платы. О том, законна ли такая практика и как защитить свои права, — объяснили в robota.ua.

