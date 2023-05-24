Как изменились зарплаты украинцев за последний год: ПФУ обнародовал официальные данные — Finance.ua
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Как изменились зарплаты украинцев за последний год: ПФУ обнародовал официальные данные

Казна и Политика
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Как изменились зарплаты украинцев за последний год: ПФУ обнародовал официальные данные
Как изменились зарплаты украинцев за последний год: ПФУ обнародовал официальные данные
Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2023 года. Этот показатель, согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», учитывается для расчета пенсии.
По данным ПФУ, средняя зарплата составила:
  • январь — 12 644,98 гривен;
  • февраль — 12 794,11 гривен;
  • март — 13 423,28 гривен.
Таким образом, по сравнению с мартом 2022 г. зарплата выросла на 3,1%. Год назад она составила 13 016,16 гривен.
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В то же время годовая инфляция в марте составила 21,3%, что означает падение реальной зарплаты примерно на 18%.
Напомним, что Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) — на 3,7%. НБУ прогнозирует, что в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 19,2%, реальные — на 5,7%, в 2025 году номинальные на 12,4%, реальные — на 4,3%.

Справка Finance.ua:

  • количество вакансий на рынке труда Украины превысило уровень до полномасштабного вторжения россии, увеличивается спрос на рабочую силу даже в прифронтовых регионах;
  • средний размер заработной платы в вакансиях, полученных от работодателей Киева, в прошлом году составил 10−11 тыс. грн. В 2023 он повысился и в марте уже составляет 13,5 тыс. грн;
  • в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому в Украине планируется поэтапно поднять уровень минимальной заработной платы в течение 2023 года, начиная с 1 апреля. Соответствующие изменения предлагается внести в Закон о Государственном бюджете Украины.
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По материалам:
РБК-Україна
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