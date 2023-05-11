На Едином портале – 184 тысячи вакансий: кого ищут работодатели и на какую зарплату — Finance.ua

На Едином портале – 184 тысячи вакансий: кого ищут работодатели и на какую зарплату Сегодня 10:05 — Личные финансы

На Едином портале – 184 тысячи вакансий: кого ищут работодатели и на какую зарплату

На Едином портале вакансий зарегистрировано более 184 тыс. вакансий, из которых 36 тыс. предлагает Государственная служба занятости.

«По состоянию на 10 мая 2023 г. в базе данных Государственной службы занятости зарегистрировано 36 тыс. вакансий. На Едином портале вакансий, созданном в сентябре прошлого года совместными усилиями Министерства экономики Украины, Государственной службы занятости и ведущих сайтов по поиску работы, на сегодня насчитывается 184 тыс. вакансий», — говорится в сообщении.

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В профессиональном разрезе больше всего вакансий подается в службу занятости работодателями для трудоустройства квалифицированных рабочих с инструментом — 22% всех представленных вакансий, рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 17%, профессионалов — 15%, работников сферы торговли и услуг — 13%.

В Госслужбе подчеркивают, что одной из основных проблем на рынке труда остается профессионально-квалификационный дисбаланс. Самый большой спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных работников рабочих профессий. В то время как среди зарегистрированных безработных 43% имеют высшее образование, а в отдельных крупных городах — до 60% и выше.

ТОП-10 самых востребованных рабочих профессий:

водитель (1 752 вакансии);

швея (1 548 вакансий);

продавец продовольственных/непродовольственных товаров (1 169 вакансий);

повар (827 вакансий);

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (509 вакансий);

электрогазосварщик (346 вакансий);

слесарь по ремонту колесных транспортных средств (333 вакансии);

токарь (301 вакансия);

слесарь-сантехник (298 вакансий);

тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (296 вакансии).

Зарплаты

По состоянию на 10 мая 2023 года средний размер заработной платы в вакансиях, представленных в службу занятости, составил 11 тыс. грн.

В частности, среди работников сферы торговли и услуг — 12 тыс. грн., квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств — 8 тыс. грн., квалифицированных рабочих с инструментом — 11 тыс. грн., рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 12 тыс. гривен.

При этом в базе данных Государственной службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:

литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн;

слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн;

кузнец на молотах и прессах — 50 тыс. грн;

слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин — 50 тыс. грн;

водитель — 50 тыс. грн;

машинист бульдозера — 46 тыс. грн;

повар — 45 тыс. грн;

тракторист — 43 тыс. грн;

токарь — 40 тыс. грн.

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Укрінформ По материалам:

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