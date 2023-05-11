На Едином портале – 184 тысячи вакансий: кого ищут работодатели и на какую зарплату — Finance.ua

На Едином портале – 184 тысячи вакансий: кого ищут работодатели и на какую зарплату
На Едином портале вакансий зарегистрировано более 184 тыс. вакансий, из которых 36 тыс. предлагает Государственная служба занятости.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
«По состоянию на 10 мая 2023 г. в базе данных Государственной службы занятости зарегистрировано 36 тыс. вакансий. На Едином портале вакансий, созданном в сентябре прошлого года совместными усилиями Министерства экономики Украины, Государственной службы занятости и ведущих сайтов по поиску работы, на сегодня насчитывается 184 тыс. вакансий», — говорится в сообщении.
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В профессиональном разрезе больше всего вакансий подается в службу занятости работодателями для трудоустройства квалифицированных рабочих с инструментом — 22% всех представленных вакансий, рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 17%, профессионалов — 15%, работников сферы торговли и услуг — 13%.
В Госслужбе подчеркивают, что одной из основных проблем на рынке труда остается профессионально-квалификационный дисбаланс. Самый большой спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных работников рабочих профессий. В то время как среди зарегистрированных безработных 43% имеют высшее образование, а в отдельных крупных городах — до 60% и выше.
ТОП-10 самых востребованных рабочих профессий:
- водитель (1 752 вакансии);
- швея (1 548 вакансий);
- продавец продовольственных/непродовольственных товаров (1 169 вакансий);
- повар (827 вакансий);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (509 вакансий);
- электрогазосварщик (346 вакансий);
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств (333 вакансии);
- токарь (301 вакансия);
- слесарь-сантехник (298 вакансий);
- тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (296 вакансии).
Зарплаты
По состоянию на 10 мая 2023 года средний размер заработной платы в вакансиях, представленных в службу занятости, составил 11 тыс. грн.
В частности, среди работников сферы торговли и услуг — 12 тыс. грн., квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств — 8 тыс. грн., квалифицированных рабочих с инструментом — 11 тыс. грн., рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 12 тыс. гривен.
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При этом в базе данных Государственной службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:
- литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн;
- слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн;
- кузнец на молотах и прессах — 50 тыс. грн;
- слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин — 50 тыс. грн;
- водитель — 50 тыс. грн;
- машинист бульдозера — 46 тыс. грн;
- повар — 45 тыс. грн;
- тракторист — 43 тыс. грн;
- токарь — 40 тыс. грн.
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