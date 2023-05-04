Тренды экономического фронта в апреле: что происходит с вакансиями, зарплатами и бизнесом — Finance.ua
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Тренды экономического фронта в апреле: что происходит с вакансиями, зарплатами и бизнесом

Личные финансы
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Тренды экономического фронта в апреле: что происходит с вакансиями, зарплатами и бизнесом
Тренды экономического фронта в апреле: что происходит с вакансиями, зарплатами и бизнесом
Вакансий становится больше, резюме становится меньше, айтишников возвращают в офисы — такие тренды наблюдают в Опендатаботе. Вот как работает украинский бизнес во время войны.

Работа

Количество вакансий на Work.ua почти сравнялось с показателями соответствующего периода до большого вторжения — 82,4 тысячи предложений от работодателей. Это всего на 2% меньше, чем в апреле 2021 года.
Наибольший прирост предложений работы в апреле к марту произошел в таких категориях, как «Охрана, безопасность» (+21%), «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+20%) и «Сфера обслуживания» (+16%).
Тренды экономического фронта в апреле: что происходит с вакансиями, зарплатами и бизнесом
А вот количество новых резюме за месяц сократилось на 18,3%.
Удаленная работа все еще остается на втором месте по востребованности среди кандидатов.
Среди линейных работников самые большие зарплаты сохраняются у медиабайеров (52,5 тысячи), водителей-международников (41,5 тысячи). С зарплатами в 30 тысяч гривен в списке появились арматурщики, бизнес-аналитики и продюсеры.
Женщины все еще активнее мужчин ищут работу: 122,2 тысячи резюме от женщин против 98,8 тысячи резюме мужчин. В апреле больше всего создавали или обновляли резюме специалисты с опытом 5+ лет — 84,7 тысячи и без опыта — 76,5 тысячи.
Тренды экономического фронта в апреле: что происходит с вакансиями, зарплатами и бизнесом

ІТ

Кризис в айти продолжается: количество вакансий и предложений от рекрутеров уменьшается, в то время как растет процент нетехнических наймов.
В апреле компании опубликовали на Djinni 13 483 вакансии — меньше, чем в марте и феврале. На 13% к марту снизилось и количество сообщений о наймах.
Тренды экономического фронта в апреле: что происходит с вакансиями, зарплатами и бизнесом
Доля нетехнических наймов растет: если полгода назад они составляли 17% от общего количества наймов, то в апреле их доля достигла уже 21%.
Количество предложений от рекрутеров достигло рекорда — 67,5 тысячи. Это самый низкий показатель с начала карантина в 2020 году. При этом чаще всего рекрутеры пишут именно нетехническим специалистам: маркетологи и сейлзы вместе получили 18% всех предложений.
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Постепенно растет доля вакансий, где предполагается офисная работа для айтишников. За месяц их количество выросло почти на треть (27%) и составляет 9% от общего количества предложений.
После всплеска в начале весны в апреле активность электронного документооборота несколько утихла. Так, в апреле к марту было создано на 2% меньше актов, чем в марте и на 8% меньше договоров.

Бизнес

В апреле украинцы зарегистрировали больше новых дел, чем в марте: 26,7 тысячи ФЛП и 3,7 тысячи компаний. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине появилось более 200 тысяч новых ФЛП.
По данным SaaS-платформы для управления бизнесом RemOnline, в апреле объем заказов у предпринимателей в сфере услуг и торговли уменьшился на 12% за месяц — до марта текущего года.
Тренды экономического фронта в апреле: что происходит с вакансиями, зарплатами и бизнесом
Среди крупных украинских городов показатели, приближенные к январю 2022 года, в Одессе — 98%. Наименьший объем заказов у предпринимателей из Харькова — 78%.
Самыми популярными бизнес-нишами среди новых пользователей остаются ритейл, авто и мобайл.
Международные золотовалютные резервы в апреле выросли на 3 млрд долларов в месяц.
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По материалам:
Finance.ua
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