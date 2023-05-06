Когда начнут расти зарплаты украинцев: прогноз НБУ — Finance.ua

Когда начнут расти зарплаты украинцев: прогноз НБУ Сегодня 13:15 — Личные финансы

Когда начнут расти зарплаты украинцев: прогноз НБУ

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

Об этом свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка Украины за апрель 2023 года.

В 2024 и 2025 годах ожидается ускорение темпов экономического роста до 4,3% и 6,4% соответственно прежде всего благодаря заложенному в прогноз снижению рисков безопасности и все еще мягкой фискальной политике, несмотря на определенную ее консолидацию.

Занятость и зарплаты будут постепенно расти вместе с оживлением экономики, но безработица будет оставаться выше довоенного уровня.

При отсутствии новых значительных шоков в 2023-2025 годах будет продолжаться восстановление рынка труда на фоне роста экономики и достаточно мягкой фискальной политики.

Уровень безработицы будет постепенно снижаться:

в 2023 году — до 18,3%;

в 2024 году — до 16,5%;

в 2025 году — до 14,7%.

Однако он будет превышать довоенный уровень, в частности, учитывая вероятное сохранение значительных квалификационных и региональных диспропорций на рынке труда.

Как будут расти зарплаты

Реальные зарплаты вернутся к росту, который, однако, в этом году будет умеренным (3,7%) из-за все еще значительной инфляции.

Номинальные зарплаты будут расти двузначными темпами на всем прогнозном горизонте.

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После снижения рисков безопасности и полноценного открытия границ значительной части бизнеса придется конкурировать за рабочих, в том числе и с зарубежными работодателями, что станет весомым фактором для дальнейшего роста заработных плат.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 19,2%, реальные — на 5,7%, в 2025 году номинальные на 12,4%, реальные — на 4,3%.

НБУ напоминает, что по оценке Госстата, в 2022 году средняя номинальная зарплата выросла на 5,9% (реальная — сократилась на 11,8%), что лучше предыдущих оценок НБУ.

Рост зарплат происходил, прежде всего, благодаря бюджетному сектору, в частности из-за повышения оплаты труда медиков в начале 2022 года, в секторе госуправления и обороны, а также в ІТ и финансовой и страховой деятельности, отмечают в НБУ.

В производственных секторах и секторах услуг номинальные зарплаты снизились. Косвенные оценки свидетельствуют, что в I квартале 2023 года финансовое состояние домохозяйств оставалось сложным, хотя его поддержало увеличение пенсий в среднем на 19,7% с марта 2023 года.

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