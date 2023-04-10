Растут вакансии и зарплаты: в марте на рынке труда зафиксировано более 75 тыс. предложений (инфографика) — Finance.ua

Растут вакансии и зарплаты: в марте на рынке труда зафиксировано более 75 тыс. предложений (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Стремительно выросло количество вакансий в категории гостинично-ресторанный бизнес и туризм. Работа и кандидаты возвращаются в прифронтовые области. Конкуренция между соискателями снижается. На 500 грн выросла средняя зарплата во Львовской и Одесской областях. Медианная зарплата по Украине составляет 16 000 грн.

В марте на Work.ua разместили 75 575 вакансий — на 14% больше, чем в феврале (66 245). Доля восстановления до довоенного уровня 2022 составляет почти 75%, а если сравнить с показателями 2021 года — 91%.

Географическая пятерка лидеров по количеству вакансий:

Киевская область — 22 787 вакансий (+14% к февралю),

Львовская — 7 525 (+9%),

Днепропетровская — 7 158 (+12%),

Одесская — 5 461 (+22%),

Ивано-Франковская область — 2 429 вакансий (+21%).

Что касается областей с высокой динамикой восстановления, то к упомянутым Одесской и Ивано-Франковской областям в марте добавилась Черкасская — 1 867 вакансий (+23% к февралю), а также прифронтовые Николаевская — 975 (+32%) и Херсонская области — 119 вакансий (+21%).

С приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 7 220 вакансий (+29% к февралю). Самая востребованная должность в этой категории — бармен, 1 370 предложений работы (+40%). Наибольшую динамику показали вакансии повара на мангал — 95 предложений (+94%).

В отличие от вакансий, количество которых ежемесячно растет, конкуренция соискателей за работу продолжает снижаться — минус 13% к февралю. Кстати, в марте 2023 года конкуренция в четыре раза ниже, чем в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года.

Самая высокая конкуренция наблюдается в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях.

Самая низкая — в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.

Кандидаты возвращаются домой

Вместе с работодателями активизировались и соискатели. В марте на рынок труда вышло на 7% больше кандидатов, чем в феврале. Среди них больше всего специалистов по должностям: продавец-консультант, менеджер по продажам, администратор, водитель, офис-менеджер, бухгалтер, бармен, официант, менеджер по работе с клиентами, кассир.

Тройка должностей с наибольшим приростом соискателей: диетолог — +327% (64 кандидата), экскаваторщик — +115% (58) и .Net-программист — +102% (105).

Наибольший прирост новых кандидатов в марте по сравнению с февралем наблюдался в прифронтовых областях, а именно в Сумской — +22% (848 соискателей), Николаевской — +15% (859), Донецкой — +14% (146), а также в Одесской — +16% (4074) и Киевской областях — +10% (17610).

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