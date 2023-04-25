Некоторым госслужащим повысили зарплаты — Finance.ua

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Некоторым госслужащим повысили зарплаты

Казна и Политика
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Некоторым госслужащим повысили зарплаты
Некоторым госслужащим повысили зарплаты
Кабинет Министров принял постановление о повышении окладов работникам государственных органов, работающих на территориях, где продолжаются активные или возможны боевые действия.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Повышены оклады работникам государственных органов, работающих на территориях, где продолжаются активные или возможны боевые действия. Принятое сегодня на заседании Кабмина постановление было разработано Минреинтеграции по поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля», — говорится в сообщении.
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Предусматривается увеличение должностного оклада в два или полтора раза работникам, работающим в условиях риска для жизни и здоровья.
Для работников государственных органов на территориях активных боевых действий должностные оклады определяются с учетом коэффициента 2, а на территориях возможных боевых действий — с учетом коэффициента 1,5.
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«Они работают фактически с риском для жизни и здоровья. Поэтому правительство должно позаботиться о достойной оплате труда», — подчеркнула вице-премьер Ирина Верещук.
Такие же коэффициенты рекомендуется устанавливать и органам местного самоуправления.
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По материалам:
Finance.ua
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