Украинцам пересчитают зарплаты: кто и сколько может получать — Finance.ua

Украинцам пересчитают зарплаты: кто и сколько может получать
В Украине зарплаты в 2023-м могут увеличиться на 5-20%. Размер увеличения зависит от квалификации сотрудника.
Об этом пишет Обозреватель.
У работодателей нет достаточно средств для того, чтобы провести массовое повышение зарплат, предлагать высокие зарплаты новым сотрудникам, рассказывает представитель grc Наталья Слинько.
«Имеющие опыт всегда ожидают больших зарплат», — рассказывает она.
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Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина отмечает: зарплаты будут повышать неравномерно. Те сотрудники, от которых зависит работа предприятия, имеют шансы на значительное повышение. Остальным повышать зарплаты могут на небольшой процент и по желанию. Возможности массово повысить зарплату всем нет.
В разных опросах до 60% работодателей заявили о том, что намерены повышать зарплаты. Прежде всего, рост будет в тех отраслях, от которых зависит восстановление Украины. В их числе медицина, энергетика, строительство, военно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс. Работодатели будут следить за тем, чтобы их зарплаты оставались конкурентными. Задача — сохранить коллектив.
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Повышать зарплаты планируется в пределах 5-10% (согласно результатам опроса Osoba). С зарплатой в 20 тыс. грн можно ожидать надбавки в размере всего 1-2 тыс. грн. Однако для некоторых сотрудников прибавка может быть более существенной. Около 14% работодателей планируют поднять зарплату до 20%. То есть с зарплатой в 20 тыс. грн. надбавка может быть на уровне 4 тыс. грн.
Справка Finance.ua:
- ранее директор ЦЭС Глеб Вышлинский заявлял, что в 2023 году граждане Украины могут ожидать небольшого роста реальных зарплат;
- средний размер заработной платы в вакансиях, полученных от работодателей Киева, в прошлом году составил 10-11 тыс. грн. В 2023 он повысился и в марте уже составляет 13,5 тыс. грн;
- в Украине рынок труда начал уверенно восстанавливаться. Части работодателей уже не хватает сотрудников, тогда как ресурса для повышения зарплаты нет.
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