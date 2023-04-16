Украинцам для вступления в ЕС изменят налоги: больше не выйдет получать зарплаты в конвертах — Finance.ua

Украинцам для вступления в ЕС изменят налоги: больше не выйдет получать зарплаты в конвертах Сегодня 10:10 — Личные финансы

Украинцам для вступления в ЕС изменят налоги: больше не выйдет получать зарплаты в конвертах

Украинскую сферу налогообложения в Еврокомиссии оценили на двойку (средний уровень подготовки). Чтобы стать членом ЕС, украинцам придется отказаться от зарплаты в конвертах и изменить некоторые налоги.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, которая занимается рассмотрением заявки Украины на членство в Европейском Союзе, пишет Обозреватель.

Согласно документу:

НДС соответствует нормам (ставка в 20% соответствует согласованной в ЕС);

необходимо улучшить электронный режим перемещения товаров;

нет правила по налогу на выход из юрисдикции,

не введено общее правило противодействия злоупотреблениям.

В общем, из значительных проблем, которые невозможно мгновенно преодолеть, — злоупотребления. Налоговики участвуют в схемах, а рядовые украинцы уклоняются от налогов. Стать полноценным членом ЕС при наличии десятков схем уклонения от налогообложения невозможно. Украинцы должны привыкнуть, что уплата налогов — конституционная обязанность каждого гражданина.

Еще хуже ситуация в сфере соцполитики и занятости. В ЕС оценили нашу подготовку на единицу (начальный уровень). Есть проблемы с техникой безопасности на работе, большая проблема с неофициальным трудоустройством (что связано с уклонением от налогов). Необходимо изменить законодательство, обеспечивающее гендерное равенство, усовершенствовать систему трудовых проверок.

Фактически необходимо:

начать эффективно проверять, работают ли украинцы официально;

снизить уровень теневой занятости;

обеспечить равенство прав женщин и мужчин.

Также есть проблемы со свободным перемещением работников. Украина демонстрирует начальный уровень подготовки в сфере свободного перемещения работников (это единица). Украинским работодателям следует создать такие условия, чтобы в будущем они могли легко нанять работника из любой страны ЕС.

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Обозреватель По материалам:

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