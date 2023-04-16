Украинцам для вступления в ЕС изменят налоги: больше не выйдет получать зарплаты в конвертах — Finance.ua
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Украинцам для вступления в ЕС изменят налоги: больше не выйдет получать зарплаты в конвертах

Личные финансы
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Украинцам для вступления в ЕС изменят налоги: больше не выйдет получать зарплаты в конвертах
Украинцам для вступления в ЕС изменят налоги: больше не выйдет получать зарплаты в конвертах
Украинскую сферу налогообложения в Еврокомиссии оценили на двойку (средний уровень подготовки). Чтобы стать членом ЕС, украинцам придется отказаться от зарплаты в конвертах и изменить некоторые налоги.
Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, которая занимается рассмотрением заявки Украины на членство в Европейском Союзе, пишет Обозреватель.
Согласно документу:
  • НДС соответствует нормам (ставка в 20% соответствует согласованной в ЕС);
  • необходимо улучшить электронный режим перемещения товаров;
  • нет правила по налогу на выход из юрисдикции,
  • не введено общее правило противодействия злоупотреблениям.
В общем, из значительных проблем, которые невозможно мгновенно преодолеть, — злоупотребления. Налоговики участвуют в схемах, а рядовые украинцы уклоняются от налогов. Стать полноценным членом ЕС при наличии десятков схем уклонения от налогообложения невозможно. Украинцы должны привыкнуть, что уплата налогов — конституционная обязанность каждого гражданина.
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Еще хуже ситуация в сфере соцполитики и занятости. В ЕС оценили нашу подготовку на единицу (начальный уровень). Есть проблемы с техникой безопасности на работе, большая проблема с неофициальным трудоустройством (что связано с уклонением от налогов). Необходимо изменить законодательство, обеспечивающее гендерное равенство, усовершенствовать систему трудовых проверок.
Фактически необходимо:
  • начать эффективно проверять, работают ли украинцы официально;
  • снизить уровень теневой занятости;
  • обеспечить равенство прав женщин и мужчин.
Также есть проблемы со свободным перемещением работников. Украина демонстрирует начальный уровень подготовки в сфере свободного перемещения работников (это единица). Украинским работодателям следует создать такие условия, чтобы в будущем они могли легко нанять работника из любой страны ЕС.
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По материалам:
Обозреватель
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