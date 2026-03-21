Как изменились цены в Украине с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения цены в Украине выросли примерно на 61%. Больше всего подорожали электроэнергия, горючее, табачные изделия и отдельные категории продуктов.
Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.
На что больше выросли цены с начала большой войны
Электроэнергия
По данным аналитиков, с 2022 года стоимость электроэнергии выросла почти втрое — на 178%. Тарифы для населения повышали дважды: в 2023 (до 2,64 грн за 1 кВт·ч) и 2024 (до 4,32 грн за 1 кВт·ч) годах.
Власти объясняли повышение обстрелов энергосистемы, повлекшие дополнительные затраты на импорт электроэнергии и восстановление поврежденных объектов.
В то же время, тарифы на газ и централизованное отопление оставались почти неизменными. Это связано с мораторием на повышение тарифов для населения, который действует с 2022 года.
Впрочем, новая программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенный отказ от этого моратория.
Горючее
Как свидетельствует исследование, цены на топливо выросли почти вдвое — на 98%. До большой войны одними из основных поставщиков бензина, дизеля и сжиженного газа (LPG) были россия и беларусь.
Однако с начала российского вторжения поставки прекратились, а агрессор начал обстреливать украинскую переработку и инфраструктуру.
Поэтому цены выросли, потому что новая топливная логистика стала дороже. Теперь же на стоимость горючего влияет война между США и Ираном.
Табачные изделия
С 2022 года сигареты подорожали более чем вдвое — на 122%. Ключевая причина — поэтапное повышение акцизов, часть евроинтеграционной политики Украины.
Продукты
Цены на продукты поднялись примерно на 74%. Больше всего подорожали фрукты (153%), рыба и рыбные продукты (104%) и масло (95%).
Среди основных причин аналитики определяют плохие урожаи в отдельные сезоны, потери агросектора из-за боевых действий (оккупации и минирования земель, в частности в Херсонской области, и нарушения логистики) и роста производственных затрат.
В 2025 году, по статистике Госстата, наибольшую часть расходов составляли продукты питания и безалкогольные напитки — 40%. В том числе мясо и мясопродукты 9,6%. На жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива уходило 9,8% расходов. На транспорт — 9,6%.
