Как дорого жить в Бельгии (цены на жилье, медицину, транспорт) — Finance.ua
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Как дорого жить в Бельгии (цены на жилье, медицину, транспорт)

Личные финансы
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Как дорого жить в Бельгии (цены на жилье, медицину, транспорт)
Как дорого жить в Бельгии (цены на жилье, медицину, транспорт)
В Бельгии более 93 тысяч украинских беженцев, получивших статус временной защиты. И еще 66 619 граждан Украины зарегистрированы в бельгийских муниципалитетах как проживающие на территории страны.
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Жилье
Аренда однокомнатной квартиры стартует от 600−900 евро (28−42 тыс. грн) в месяц плюс оплата коммунальных услуг — около 250 евро (11,7 тыс. грн).
Питание
Один из самых дорогих товаров, которые можно найти в Бельгии, — молоко. Литр цельного молока стоит около 1,5 евро (70 грн). Однако литр обезжиренного молока стоит всего около 0,9 евро (42 грн), что делает его гораздо более дешевым вариантом, если вы хотите регулярно пить молоко.
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Что касается фруктов и овощей, бельгийские цены обычно на одном уровне с ценами в других странах Западной Европы. Например, килограмм яблок стоит 2,5−3 евро (117−140 грн), а килограмм картофеля — 1,7−2,1 евро (79−98 грн).
Медицина
Медицина в Бельгии славится высоким качеством и приемлемыми тарифами, что сделало страну крайне привлекательной в области медицинского туризма. Даже иностранцу легко получить медицинскую помощь любого уровня — от лабораторных исследований до оперативного вмешательства.
Медицинское обслуживание в Бельгии — и частное и государственное — платное. Система здравоохранения финансируется за счет обязательного медицинского страхования, фонда социального страхования, а также широко распространенного медстрахования в частных компаниях.
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Благодаря слаженности работы такой системы, 99% населения Бельгии имеют доступ к гарантированному медицинскому обслуживанию с полной или частичной компенсацией расходов:
  • разовое посещение врача (семейного или профильного специалиста);
  • услуги стоматолога (кроме протезирования);
  • помощь в связи с беременностью и родами;
  • рецептурные медикаменты.
Такую же компенсацию могут получить и иностранные граждане при оформлении страхового полиса и регистрации в бельгийской системе здравоохранения:
  • обязательное страхование — около 150−250 евро в месяц (7−11,7 тыс. грн);
  • визит к врачу: 25−40 евро (1,2−1,9 тыс. грн).
Транспортные расходы
Система общественного транспорта в Бельгии — отличная, а сеть велосипедных дорожек в стране растет. Все публичные поезда обслуживаются SNBC/NMBS. Однако для поездов метро, ​​трамваев и автобусов операторы разделены по регионам — De Lijn, STIB/MIVB и TEC. Бельгия разработала уникальную платежную систему с названием MoBIB card. Итак, для проезда в общественном транспорте вам нужно иметь карту MoBIB.
Вот несколько примеров стоимости билетов:
  • билет в один конец (местный транспорт) — 40 евро (1,9 тыс. грн);
  • месячный абонемент (обычная цена) — 50 евро (2,3 тыс. грн).
Стоимость горючего — около 1,85 евро за литр (86 грн).
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Справка Finance.ua:

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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