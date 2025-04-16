Бельгия предоставит Украине €150 миллионов технической помощи на восстановление критической инфраструктуры — Finance.ua

Бельгия предоставит Украине €150 миллионов технической помощи на восстановление критической инфраструктуры Сегодня 20:39 — Казна и Политика

Бельгия предоставит Украине €150 миллионов технической помощи на восстановление критической инфраструктуры, Фото: mindev.gov.ua

В рамках проекта «Бельгийская инициатива поддержки восстановления Украины» (BE-Relieve Ukraine) Бельгия предоставит 150 млн евро технической помощи.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

«BE-Relieve Ukraine — это не только техническая помощь. Этот проект направлен на партнерство между Украиной и Бельгией в области восстановления нашей страны. Основной принцип нашего сотрудничества — „Восстановить лучше, чем было“. BE-Relieve Ukraine продлится до конца 2028 года. За это время Украина получит от правительства Бельгии 150 млн евро, которые будут направлены на восстановление и поддержку критической инфраструктуры, подготовку к зиме, а также создание инклюзивной среды», — отметил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

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Отмечается, что проект реализует правительство Королевства Бельгия через агентство по развитию Enabel и охватит как национальный уровень, так и конкретные регионы. В частности, среди участников отмечены Черниговская и Киевская области, а также город Киев.

Проект предусматривает модернизацию энергетической инфраструктуры Украины (внедрение децентрализованных систем отопления и электроснабжения, передачу мобильных котельных и генераторов), реконструкцию медицинских учреждений, введение реабилитационных программ и инклюзивных услуг.

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Среди первоочередных мероприятий — передача 212 генераторов для учебных заведений, мобильных котельных для больниц и коммунальных предприятий, ремонт объектов медицинской инфраструктуры.

Кроме того, в рамках проекта планируется обновить инфраструктуру школ и профессионально-технического образования, а также провести мероприятия, способствующие реализации реформ и укреплению связей с бельгийскими партнерами.

Укрінформ По материалам:

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