Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро налогов от замороженных активов рф — Finance.ua

Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро налогов от замороженных активов рф Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро налогов от замороженных активов рф

Правительство Бельгии получило за 2024 год налоги, сгенерированные от замороженных на территории страны российских активов, на 1,7 млрд евро. Брюссель планирует направить эти деньги в программы помощи Украине.

Как пишет бельгийское издание VRT, об этом свидетельствуют данные Euroclear

«Замороженные российские активы, содержащиеся в крупнейшем депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, сгенерировали для страны за счет налогов 1,7 млрд евро прибыли, именно таковы ежегодные данные, предоставленные Euroclear. Правительство Бельгии будет использовать эти деньги для предоставления помощи Украине. Общий объем российских активов, заблокированных в настоящее время в Euroclear, составляет около 183 млрд евро», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что депозитарий Euroclear является одной из крупнейших таких компаний и влиятельным игроком на мировом финансовом рынке. При этом только около 12% акций этой компании принадлежат Федеральному правительству Бельгии, остальные принадлежат другим муниципальным правительствам страны и банкам.

Компания предоставляла финансовые услуги также российским компаниям и правительству, но все транзакции были заморожены после того, как россия начала полномасштабную войну против Украины и попала под международные санкции в ответ на агрессию. российские активы, включая наличные, акции и займы, были заморожены и на данный момент недоступны для российских субъектов.

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Проценты от этих российских миллиардов перечисляются на специальный счет в Euroclear и используются для пополнения европейских фондов помощи, предназначенных для Украины.

В 2024 финансовом году в такие фонды была перечислена сумма в 3,55 млрд евро. Первый транш в 1,55 млрд евро был перечислен в июле 2024 года, второй транш около 2 млрд евро, как ожидается, будет перечислен в марте.

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Правительство Бельгии также облагает налогом все поступления, сгенерированные от замороженных российских активов. В 2024 году сумма этих налогов составила 1,7 млрд евро, которые будут направлены на помощь для Украины.

Ранее президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз должен найти креативный путь для использования замороженных российских активов и ужесточить санкции против россии, чтобы кремль убедился — чем дольше будет продолжаться его агрессивная война против Украины, тем выше цена этой войны для него.

До этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что европейские страны должны принять решение о передаче Украине около 300 млрд евро замороженных суверенных российских активов, чтобы использовать эти средства для помощи украинцам.

Напомним, лидеры стран «Большой семерки» согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 млрд за счет использования замороженных российских активов.

Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя около $20 млрд каждый, а остальные $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. В частности, Канада предоставит Украине 5 млрд канадских долларов ($3,7 млрд) в рамках финансовой поддержки стран «Большой семерки».

Фінансовий клуб По материалам:

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