В правительстве объяснили, как будут решать вопрос финансирования армии — Finance.ua

В правительстве объяснили, как будут решать вопрос финансирования армии
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров обратится в Верховную Раду касательно увеличения расходов на Вооруженные силы Украины, если такая потребность возникнет во втором полугодии.
Об этом он сообщил во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины, передает УНИАН.
Шмыгаль объяснил, что правительство вместе с Министерством финансов внимательно проанализирует все расчеты и при необходимости подаст предложение в парламент относительно дополнительной финансовой поддержки.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что потребность в увеличении расходов на оборону связана, прежде всего, с закупкой вооружения и военной техники. По его словам, речь идет о внеплановых потребностях, возникающих в режиме военного времени.
Марченко также подчеркнул, что все потребности будут финансироваться из внутренних ресурсов. При этом правительство не планирует повышение налогов.
Напомним, Национальный банк убежден, что сейчас нет ни потребности, ни оснований открывать эмиссионный канал для покрытия дефицита госбюджета. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что видит положительную динамику в мобилизации доходов в бюджет, а также потенциал внутреннего долгового рынка и надлежащий уровень ликвидности.
Министерство финансов Украины планирует государственный бюджет на 2026 год на основе более пессимистического сценария — продолжение войны на протяжении всего следующего года. Планирование госбюджета усложняется из-за неопределенности развития событий.
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