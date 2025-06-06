В правительстве объяснили, как будут решать вопрос финансирования армии — Finance.ua

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В правительстве объяснили, как будут решать вопрос финансирования армии

Казна и Политика
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В правительстве объяснили, как будут решать вопрос финансирования армии
В правительстве объяснили, как будут решать вопрос финансирования армии
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров обратится в Верховную Раду касательно увеличения расходов на Вооруженные силы Украины, если такая потребность возникнет во втором полугодии.
Об этом он сообщил во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины, передает УНИАН.
Шмыгаль объяснил, что правительство вместе с Министерством финансов внимательно проанализирует все расчеты и при необходимости подаст предложение в парламент относительно дополнительной финансовой поддержки.
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Министр финансов Сергей Марченко отметил, что потребность в увеличении расходов на оборону связана, прежде всего, с закупкой вооружения и военной техники. По его словам, речь идет о внеплановых потребностях, возникающих в режиме военного времени.
Марченко также подчеркнул, что все потребности будут финансироваться из внутренних ресурсов. При этом правительство не планирует повышение налогов.
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Напомним, Национальный банк убежден, что сейчас нет ни потребности, ни оснований открывать эмиссионный канал для покрытия дефицита госбюджета. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что видит положительную динамику в мобилизации доходов в бюджет, а также потенциал внутреннего долгового рынка и надлежащий уровень ликвидности.
Министерство финансов Украины планирует государственный бюджет на 2026 год на основе более пессимистического сценария — продолжение войны на протяжении всего следующего года. Планирование госбюджета усложняется из-за неопределенности развития событий.
По материалам:
УНІАН
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