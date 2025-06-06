В правительстве объяснили, как будут решать вопрос финансирования армии — Finance.ua

В правительстве объяснили, как будут решать вопрос финансирования армии Сегодня 16:32 — Казна и Политика

В правительстве объяснили, как будут решать вопрос финансирования армии

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров обратится в Верховную Раду касательно увеличения расходов на Вооруженные силы Украины, если такая потребность возникнет во втором полугодии.

Об этом он сообщил во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины, передает УНИАН.

Шмыгаль объяснил, что правительство вместе с Министерством финансов внимательно проанализирует все расчеты и при необходимости подаст предложение в парламент относительно дополнительной финансовой поддержки.

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Министр финансов Сергей Марченко отметил, что потребность в увеличении расходов на оборону связана, прежде всего, с закупкой вооружения и военной техники. По его словам, речь идет о внеплановых потребностях, возникающих в режиме военного времени.

Марченко также подчеркнул, что все потребности будут финансироваться из внутренних ресурсов. При этом правительство не планирует повышение налогов.

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Напомним, Национальный банк убежден , что сейчас нет ни потребности, ни оснований открывать эмиссионный канал для покрытия дефицита госбюджета. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что видит положительную динамику в мобилизации доходов в бюджет, а также потенциал внутреннего долгового рынка и надлежащий уровень ликвидности.

Министерство финансов Украины планирует государственный бюджет на 2026 год на основе более пессимистического сценария — продолжение войны на протяжении всего следующего года. Планирование госбюджета усложняется из-за неопределенности развития событий.

УНІАН По материалам:

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