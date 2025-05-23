Украина предлагает Евросоюзу финансировать ВСУ с 2026 года — Finance.ua

Украина предлагает Евросоюзу финансировать ВСУ с 2026 года Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Украина предлагает Евросоюзу финансировать ВСУ с 2026 года

Украина обратилась в Евросоюз с инициативой партнерского участия в финансировании ВСУ и дальнейшей интеграции украинской армии в оборонную структуру Европы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

21 мая министр финансов Украины Сергей Марченко присоединился к встрече министров финансов, глав центробанков стран-членов G7, руководства МВФ и Всемирного банка, Европейской комиссии и ОЭСР в городе Банф, Канада.

Среди ключевых тем для обсуждения были: финансовая поддержка Украины в 2026 году, в частности, обеспечение украинской армии через ее интеграцию в европейскую систему безопасности.

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В ходе своего выступления министр финансов поблагодарил страны G7 за устойчивую политическую, финансовую и оборонную поддержку Украины, которая продолжается уже более трех лет после начала полномасштабной агрессии со стороны россии.

Марченко подчеркнул необходимость дальнейших решительных действий со стороны международных партнеров, в частности, по усилению военного потенциала Украины. Это, в свою очередь, залог макрофинансовой стабильности в государстве и безопасности всего европейского континента.

Он отметил, что с 2021 года дефицит госбюджета составил 3,8% ВВП. После начала полномасштабной войны экономика сократилась почти на 30%, а дефицит вырос до 20% ВВП из-за резкого увеличения военных расходов — с 5% до 30% ВВП.

Без учета военных расходов и факторов военного времени дефицит бюджета имеет потенциал к постепенному снижению: с 6,8% ВВП в 2022 году до 4,2% в 2023 году, 0,6% в 2024 году и 0,2% в 2025 году. Следовательно, именно война является главной причиной экономических и финансовых потерь. Восстановление экономики возможно только из-за усиления обороноспособности Украины.

«Условия военного времени таковы, что военные расходы и потребности в военной технике и оборудовании остаются на уровне 2022 года. Поэтому сохранение международной поддержки важно для сохранения макрофинансовой стабильности. Мы должны создать системное решение, которое позволит нам сохранить устойчивость экономики и обезопасить Европу от российской угрозы», — подчеркнул Марченко.

Одним из таких решений может стать интеграция украинского военного потенциала в европейскую систему безопасности. Это стратегия, которая может решить сразу две проблемы: повысить безопасность в Европе и позволит Украине поддержать макрофинансовую стабильность.

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«Сегодня украинская армия обеспечивает защиту не только Украины, но и всей Европы. Даже когда будет достигнут продолжительный мир, ключевой риск для европейской безопасности со стороны россии будет сохраняться. Украинские военные имеют опыт, которого не имеют много армий в мире, участвуя в высокотехнологичной войне против мощного врага», — пояснил министр.

Он добавил, что расходы на содержание украинских вооруженных сил по обеспечению безопасности Европы составляют небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, готовыми присоединиться к инициативе, и учтена при расчете оборонных расходов в соответствии с обязательствами НАТО.

Министерство финансов сообщило, что Европа уже ищет пути укрепления обороны, в частности, через увеличение численности армий. Но развитие подобного потенциала потребует многих лет и значительных ресурсов. Интеграция украинского военного потенциала — практичное решение.

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