Зарплаты в ВСУ с июня: сколько платят украинским военным в 2025 году — Finance.ua
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Зарплаты в ВСУ с июня: сколько платят украинским военным в 2025 году

Личные финансы
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Зарплаты в ВСУ с июня: сколько платят украинским военным в 2025 году
Зарплаты в ВСУ с июня: сколько платят украинским военным в 2025 году
Украинские военные с первого дня службы получают денежное довольствие. Это совокупность гарантированных государством выплат, предоставляемых военнослужащим за выполнение ими воинских обязанностей.
Основные выплаты включают должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Минимальный размер денежного довольствия в Вооруженных Силах составляет 20 100 грн. Его размер зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.
Дополнительные выплаты охватывают повышение окладов (например, за службу в горных районах), надбавки за особенности службы, доплаты за научные степени, вознаграждения за киберзащиту и премии, которые могут достигать 30 000 грн.
Единовременные выплаты предоставляются при особых обстоятельствах, например, в случае выхода на пенсию или выполнения специфических заданий.
Такая система направлена ​​на мотивацию и поддержку военнослужащих, а также на компенсацию рисков военной службы.

Доплаты военнослужащим с 1 июня 2025 г.

В зависимости от опыта, наличия командировок, звания и других факторов может быть разная сумма надбавки. Постановлением Кабмина № 168 предусмотрены следующие денежные надбавки:
  • 30 тыс. грн — для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задания в условиях военной агрессии со стороны рф, обеспечивая оборону Украины, защиту безопасности населения и государственных интересов;
  • 50 тыс. грн — для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задания в органах военного управления, штабах и командованиях;
  • 70 тыс. грн — дополнительная выплата для защитников, которые находятся на линии первого эшелона или в зоне выполнения задания в течение месяца;
  • 100 тыс. грн — для военнослужащих, которые находятся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию в результате контузий, травм или увечий; также 100 тысяч гривен насчитывают попавшим в плен военнослужащим, деньги выплачиваются весь срок пребывания в неволе.
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30 тыс. грн

В абзаце 16 пункта 2 раздела ХХХІV приказа МОУ № 260 указано, что 30 тыс. грн могут получить военные, которые выполняют боевые (специальные) задания согласно боевым приказам (распоряжениям) (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) заданий), а именно при выполнении следующих заданий:
  • по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сил обороны государства;
  • по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ;
  • по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, которые возлагаются на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления ГССТ;
  • в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генштаба ВСУ, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;
  • по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;
  • в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню заданий, утвержденному Минобороны;
  • по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;
  • по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры ― военными частями и подразделениями ДССТ).

50 тыс. грн

Приказ МОУ № 566 регламентирует, что выплату 50 тыс. грн могут получить военнослужащие, несущие службу в составе:
  • органа военного управления;
  • штаба группировки войск (сил);
  • штаба тактической группы к пункту управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;
  • командования и штаба воинской части (сводного подразделения).
Такой перечень органов военного управления (управлений (штабов) группировок войск (сил) далее — ОВУ), утверждается Главкомом или начальником Генштаба ВСУ.
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70 тыс. грн

70 тыс. грн единоразового вознаграждения — это выплата, введенная в 2024 году для тех военнослужащих, которые выполняют задания непосредственно на линии столкновения с противником или в его тылу. Об этом пишет АрмияInform.
И хотя она в постановлении Кабмина называется «единоразовой», но по сути многократной. Ведь получать ее можно несколько раз.
Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно выполняет боевые или специальные задания на линии столкновения с врагом или в его тылу:
  • во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) заданий воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно;
  • на временно оккупированной российской федерацией территории Украины;
  • на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в районах ведения боевых действий;
  • на территории противника (например, на Курщине).

100 тыс. грн

В законодательстве указано, что выплата 100 тыс. грн осуществляется военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь в районах ведения их. Кроме них выплаты получают:
  • военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые производят огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тыс. грн).
  • военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 тыс. грн);
  • раненые военные за время нахождения на лечении и в отпуске, если ранение тяжелое в течение всего периода пребывания в больнице или в отпуске;
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  • пленные военнослужащие, взятые в плен, а не сдавшиеся добровольно, которые являются заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствуют (в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения) ― за время пребывания в плену (заложниках) и до дня освобождения включительно или за время пребывания в интернировании и до дня возвращения в Украину или за время безвестного отсутствия;
  • военным, погибшим (умершим) в результате полученного после введения военного положения ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, ― выплата производится за весь месяц, в котором человек погиб (умер), в том числе за месяц начала военной службы.

Кто и как получает миллион гривен по контракту 18−24

Министерство обороны Украины официально запустило новый контракт добровольной службы в ВСУ для юношей 18−24 лет.
Граждане 18−24 лет, подписавшие контракт, получат выплату в размере 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачивают сразу, а остальные — во время службы.
Право на получение вознаграждения имеют военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, отвечающие следующим критериям:
  • были приняты или призваны на военную службу во время военного положения в возрасте до 25 лет;
  • принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения боевых действий совокупно не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025);
  • продолжали службу в армии на момент вступления в силу правительственного постановления (13 февраля 2025 года);
  • не привлекались два или более раз к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеют действующих дисциплинарных взысканий.
Полный размер выплаты также предусмотрен для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях менее 6 месяцев, но получивших ранения или попавших в плен (кроме случаев добровольной сдачи) во время защиты Украины.
В то же время, лица, уволившиеся с военной службы до 13 февраля 2025 года, права на выплату не имеют, даже если соответствовали возрастным критериям.
По материалам:
НВ
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