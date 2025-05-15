Зарплаты в ВСУ с июня: сколько платят украинским военным в 2025 году — Finance.ua

Зарплаты в ВСУ с июня: сколько платят украинским военным в 2025 году Сегодня 10:05 — Личные финансы

Зарплаты в ВСУ с июня: сколько платят украинским военным в 2025 году

Украинские военные с первого дня службы получают денежное довольствие. Это совокупность гарантированных государством выплат, предоставляемых военнослужащим за выполнение ими воинских обязанностей.

Основные выплаты включают должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Минимальный размер денежного довольствия в Вооруженных Силах составляет 20 100 грн. Его размер зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.

Дополнительные выплаты охватывают повышение окладов (например, за службу в горных районах), надбавки за особенности службы, доплаты за научные степени, вознаграждения за киберзащиту и премии, которые могут достигать 30 000 грн.

Единовременные выплаты предоставляются при особых обстоятельствах, например, в случае выхода на пенсию или выполнения специфических заданий.

Такая система направлена ​​на мотивацию и поддержку военнослужащих, а также на компенсацию рисков военной службы.

Доплаты военнослужащим с 1 июня 2025 г.

В зависимости от опыта, наличия командировок, звания и других факторов может быть разная сумма надбавки. Постановлением Кабмина № 168 предусмотрены следующие денежные надбавки:

30 тыс. грн — для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задания в условиях военной агрессии со стороны рф, обеспечивая оборону Украины, защиту безопасности населения и государственных интересов;

50 тыс. грн — для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задания в органах военного управления, штабах и командованиях;

70 тыс. грн — дополнительная выплата для защитников, которые находятся на линии первого эшелона или в зоне выполнения задания в течение месяца;

100 тыс. грн — для военнослужащих, которые находятся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию в результате контузий, травм или увечий; также 100 тысяч гривен насчитывают попавшим в плен военнослужащим, деньги выплачиваются весь срок пребывания в неволе.

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30 тыс. грн

В абзаце 16 пункта 2 раздела ХХХІV приказа МОУ № 260 указано, что 30 тыс. грн могут получить военные, которые выполняют боевые (специальные) задания согласно боевым приказам (распоряжениям) (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) заданий), а именно при выполнении следующих заданий:

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сил обороны государства;

по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, которые возлагаются на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления ГССТ;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генштаба ВСУ, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню заданий, утвержденному Минобороны;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры ― военными частями и подразделениями ДССТ).

50 тыс. грн

Приказ МОУ № 566 регламентирует, что выплату 50 тыс. грн могут получить военнослужащие, несущие службу в составе:

органа военного управления;

штаба группировки войск (сил);

штаба тактической группы к пункту управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;

командования и штаба воинской части (сводного подразделения).

Такой перечень органов военного управления (управлений (штабов) группировок войск (сил) далее — ОВУ), утверждается Главкомом или начальником Генштаба ВСУ.

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70 тыс. грн

70 тыс. грн единоразового вознаграждения — это выплата, введенная в 2024 году для тех военнослужащих, которые выполняют задания непосредственно на линии столкновения с противником или в его тылу. Об этом — это выплата, введенная в 2024 году для тех военнослужащих, которые выполняют задания непосредственно на линии столкновения с противником или в его тылу. Об этом пишет АрмияInform.

И хотя она в постановлении Кабмина называется «единоразовой», но по сути многократной. Ведь получать ее можно несколько раз.

Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно выполняет боевые или специальные задания на линии столкновения с врагом или в его тылу:

во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) заданий воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно;

на временно оккупированной российской федерацией территории Украины;

на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в районах ведения боевых действий;

на территории противника (например, на Курщине).

100 тыс. грн

В законодательстве указано, что выплата 100 тыс. грн осуществляется военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь в районах ведения их. Кроме них выплаты получают:

военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые производят огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тыс. грн).

военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 тыс. грн);

раненые военные за время нахождения на лечении и в отпуске, если ранение тяжелое в течение всего периода пребывания в больнице или в отпуске;

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пленные военнослужащие, взятые в плен, а не сдавшиеся добровольно, которые являются заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствуют (в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения) ― за время пребывания в плену (заложниках) и до дня освобождения включительно или за время пребывания в интернировании и до дня возвращения в Украину или за время безвестного отсутствия;

военным, погибшим (умершим) в результате полученного после введения военного положения ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, ― выплата производится за весь месяц, в котором человек погиб (умер), в том числе за месяц начала военной службы.

Кто и как получает миллион гривен по контракту 18−24

Министерство обороны Украины официально запустило новый контракт добровольной службы в ВСУ для юношей 18−24 лет.

Граждане 18−24 лет, подписавшие контракт, получат выплату в размере 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачивают сразу, а остальные — во время службы.

Право на получение вознаграждения имеют военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, отвечающие следующим критериям:

были приняты или призваны на военную службу во время военного положения в возрасте до 25 лет;

принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения боевых действий совокупно не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025);

продолжали службу в армии на момент вступления в силу правительственного постановления (13 февраля 2025 года);

не привлекались два или более раз к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеют действующих дисциплинарных взысканий.

Полный размер выплаты также предусмотрен для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях менее 6 месяцев, но получивших ранения или попавших в плен (кроме случаев добровольной сдачи) во время защиты Украины.

В то же время, лица, уволившиеся с военной службы до 13 февраля 2025 года, права на выплату не имеют, даже если соответствовали возрастным критериям.

НВ По материалам:

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