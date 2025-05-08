Военный рекрутинг: основные показатели в апреле — Finance.ua

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Военный рекрутинг: основные показатели в апреле

Личные финансы
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Военный рекрутинг: основные показатели в апреле
Военный рекрутинг: основные показатели в апреле
Как сообщает work.ua, в апреле рынок труда впервые в этом году пересек отметку в 100 000 вакансий. Работодатели готовы нанять людей без опыта.
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Относительно военного рекрутинга основные показатели следующие:
Неизменно растет количество вакансий от Сил обороны, в апреле их было 9304.
Количество откликов на вакансии, после роста в марте, снова пошло на убыль.
Самая низкая конкуренция в таких категориях: «Администрация, руководство среднего звена», «Медицина, фармацевтика», «Рабочие специальности, производство», «Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес».
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Кто откликался
Среди соискателей, откликавшихся на вакансии Сил обороны в апреле, 56% мужчин и 44% женщин.
Что касается возрастных групп, то это в большинстве своем люди в возрасте 35−44 года (30% от всех откликов).
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Напомним, с начала открытия первого центра в феврале 2024 года наибольший спрос имели специальности, связанные с БПЛА.
16% всех кандидатов, уже получивших должность в подразделениях Сил обороны Украины, решили выбрать именно это направление.
Далее следуют водители (15%) и стрелковые специальности (14%), 9% претендентов получили штабные должности.

Справка Finance.ua:

  • В Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в частности, один онлайн-центр. Они преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ. Здесь все желающие могут получить консультацию по присоединению к Силам обороны Украины на условиях конфиденциальности.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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