Военный рекрутинг: основные показатели в апреле — Finance.ua

Военный рекрутинг: основные показатели в апреле Сегодня 08:00 — Личные финансы

Военный рекрутинг: основные показатели в апреле

Как сообщает work.ua , в апреле рынок труда впервые в этом году пересек отметку в 100 000 вакансий. Работодатели готовы нанять людей без опыта.

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Относительно военного рекрутинга основные показатели следующие:

Неизменно растет количество вакансий от Сил обороны, в апреле их было 9304.

Количество откликов на вакансии, после роста в марте, снова пошло на убыль.

Самая низкая конкуренция в таких категориях: «Администрация, руководство среднего звена», «Медицина, фармацевтика», «Рабочие специальности, производство», «Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес».

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Кто откликался

Среди соискателей, откликавшихся на вакансии Сил обороны в апреле, 56% мужчин и 44% женщин.

Что касается возрастных групп, то это в большинстве своем люди в возрасте 35−44 года (30% от всех откликов).

Напомним, с начала открытия первого центра в феврале 2024 года наибольший спрос имели специальности, связанные с БПЛА.

16% всех кандидатов, уже получивших должность в подразделениях Сил обороны Украины, решили выбрать именно это направление.

Далее следуют водители (15%) и стрелковые специальности (14%), 9% претендентов получили штабные должности.

Справка Finance.ua:

В Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в частности, один онлайн-центр. Они преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ. Здесь все желающие могут получить консультацию по присоединению к Силам обороны Украины на условиях конфиденциальности.

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