Военный рекрутинг: основные показатели в апреле — Finance.ua

Военный рекрутинг: основные показатели в апреле
Как сообщает work.ua, в апреле рынок труда впервые в этом году пересек отметку в 100 000 вакансий. Работодатели готовы нанять людей без опыта.
Относительно военного рекрутинга основные показатели следующие:
Неизменно растет количество вакансий от Сил обороны, в апреле их было 9304.
Количество откликов на вакансии, после роста в марте, снова пошло на убыль.
Самая низкая конкуренция в таких категориях: «Администрация, руководство среднего звена», «Медицина, фармацевтика», «Рабочие специальности, производство», «Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес».
Кто откликался
Среди соискателей, откликавшихся на вакансии Сил обороны в апреле, 56% мужчин и 44% женщин.
Что касается возрастных групп, то это в большинстве своем люди в возрасте 35−44 года (30% от всех откликов).
Напомним, с начала открытия первого центра в феврале 2024 года наибольший спрос имели специальности, связанные с БПЛА.
16% всех кандидатов, уже получивших должность в подразделениях Сил обороны Украины, решили выбрать именно это направление.
Далее следуют водители (15%) и стрелковые специальности (14%), 9% претендентов получили штабные должности.
Справка Finance.ua:
- В Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в частности, один онлайн-центр. Они преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ. Здесь все желающие могут получить консультацию по присоединению к Силам обороны Украины на условиях конфиденциальности.
Храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.
Выбрать депозит
Поделиться новостью