Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика) — Finance.ua
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Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика)

Личные финансы
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Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика)
Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика)
За первую неделю апреля центры рекрутинга украинской армии предоставили 1137 консультаций. Общее количество обращений достигло 49 543.
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Об этом сообщает Минобороны.
Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика)
Среди всех граждан, которые обращались в центры за консультацией, 9964 кандидата начали процесс присоединения к Силам обороны Украины. В частности, за прошлую неделю этот показатель составил 199 человек.
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Доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, составляет 21%. Этот показатель самый высокий в следующих областях:
Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика)
В Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр, где предоставляются конфиденциальные консультации. Центры преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.
Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика)
Напомним, с начала открытия первого центра в феврале 2024 года, наибольший спрос был на специальности, связанные с БПЛА.
16% всех кандидатов, уже получивших должность в подразделениях Сил обороны Украины, решили выбрать именно это направление. В целом перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, завершивших оформление в Силы обороны Украины через центры рекрутинга.

Справка Finance.ua:

  • По информации Министерства обороны Украины, в течение января 955 человек начали процесс вступления в армию, что увеличило общее количество кандидатов до 8109.
По материалам:
Finance.ua
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