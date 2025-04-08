Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика) — Finance.ua

Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика)
За первую неделю апреля центры рекрутинга украинской армии предоставили 1137 консультаций. Общее количество обращений достигло 49 543.
Об этом сообщает Минобороны.
Среди всех граждан, которые обращались в центры за консультацией, 9964 кандидата начали процесс присоединения к Силам обороны Украины. В частности, за прошлую неделю этот показатель составил 199 человек.
Доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, составляет 21%. Этот показатель самый высокий в следующих областях:
В Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр, где предоставляются конфиденциальные консультации. Центры преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.
Напомним, с начала открытия первого центра в феврале 2024 года, наибольший спрос был на специальности, связанные с БПЛА.
16% всех кандидатов, уже получивших должность в подразделениях Сил обороны Украины, решили выбрать именно это направление. В целом перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, завершивших оформление в Силы обороны Украины через центры рекрутинга.
Справка Finance.ua:
- По информации Министерства обороны Украины, в течение января 955 человек начали процесс вступления в армию, что увеличило общее количество кандидатов до 8109.
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