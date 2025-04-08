Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика) — Finance.ua

Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика) Сегодня 10:00 — Личные финансы

Общее количество обращений в центры рекрутинга достигло почти 50 тысяч (инфографика)

За первую неделю апреля центры рекрутинга украинской армии предоставили 1137 консультаций. Общее количество обращений достигло 49 543.

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Об этом сообщает Минобороны.

Среди всех граждан, которые обращались в центры за консультацией, 9964 кандидата начали процесс присоединения к Силам обороны Украины. В частности, за прошлую неделю этот показатель составил 199 человек.

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Доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, составляет 21%. Этот показатель самый высокий в следующих областях:

В Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр, где предоставляются конфиденциальные консультации. Центры преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Напомним, с начала открытия первого центра в феврале 2024 года, наибольший спрос был на специальности, связанные с БПЛА.

16% всех кандидатов, уже получивших должность в подразделениях Сил обороны Украины, решили выбрать именно это направление. В целом перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, завершивших оформление в Силы обороны Украины через центры рекрутинга.

Справка Finance.ua:

По информации Министерства обороны Украины, в течение января 955 человек начали процесс вступления в армию, что увеличило общее количество кандидатов до 8109.

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