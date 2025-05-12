В monobank объяснили, почему не выдают новые беспроцентные кредиты военным — Finance.ua

В monobank объяснили, почему не выдают новые беспроцентные кредиты военным Сегодня 12:02 — Кредит&Депозит

В monobank объяснили, почему не выдают новые беспроцентные кредиты военным

Соучредитель monobank Олег Гороховский прокомментировал ситуацию с «бесплатными кредитами военным», объяснив, почему банк не предоставляет новые льготные займы, несмотря на требования законодательства.

По словам Гороховского, согласно пункту 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», банки не имеют права начислять проценты и штрафы военным. monobank соблюдает эту норму, однако только после того, как клиент самостоятельно сообщает о своем статусе.

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«Мы не знаем, кто из клиентов военный. Если клиент обращается с таким запросом, мы сразу прекращаем начисление процентов. Но предупреждаем, что новые транши кредитов на бесплатных условиях мы предоставить не сможем», — заявил Гороховский.

Он подчеркнул, что у банка нет источников для выдачи новых беспроцентных ссуд, поскольку не работает с «бесплатными депозитами». Аналогичной позиции, по его словам, придерживаются и другие крупные банки.

«Я бы с удовольствием простил военным все кредиты, но тогда мы не сможем вернуть средства вкладчикам», — добавил соучредитель monobank.

По его словам, это все происходит потому, что закон был принят, а источник финансирования этой нормы закона не предусмотрели.

«Банки не будут работать в убыток — это очевидно, и не стоит удивляться, что никто не спешит предоставлять бесплатные кредиты», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

военнослужащим предоставляются определенные законом льготы, гарантии и компенсации в связи с особым характером военной службы, связанной с защитой Украины;

к таким льготам относятся: освобождение от уплаты процентов за использование кредита; освобождение от уплаты штрафов/пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами (часть пятнадцатая статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»);

для освобождения военнослужащих от начисления штрафов, пени и процентов за пользование кредитом необходимо письменно уведомить банк о прохождении военной службы и предоставить подтверждающие это документы.

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