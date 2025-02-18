Что предлагает monobank для ФЛП — Finance.ua

Что предлагает monobank для ФЛП
monobank начал массовое открытие счетов ФЛП только 5 лет назад — в 2020 году, однако сразу предложил своим будущим клиентам то, чего на тот момент ни у кого не было: бесплатное открытие и обслуживание счета. Возможно, это и послужило причиной ажиотажа среди пользователей, только за 2020−2021 год в нем открыли счет более 100 тыс. ФЛП.
Об этом говорится в статье Finance.ua Условия банков для ФЛП в 2025.
monobank всегда выступает за простоту и удобство. Поэтому его разработчики решили не заморачиваться с сочинением различных тарифных планов для ФЛП, а сделали один для всех, в котором почти все — бесплатно.
Безналичное пополнение счета ФЛП — без комиссии. Что касается пополнения наличными, то monobank сотрудничает с сетью партнеров, через которые есть возможность вносить наличные без комиссии:
- а́банк;
- Укргазбанк;
- Аккордбанк;
- Универсалбанк;
- Укргазбанк;
- Укрпочта.
Кроме того, есть возможность круглосуточного пополнения наличными без комиссии через сети ПТКС Сiti24, Easypay и Укргазбанка, что очень удобно и выгодно.
Также в monobank отсутствует комиссия на переводы на другие банки. Те, кому приходится это делать часто, сэкономят на оплате услуг банка. Снятие наличных — со стандартной комиссией 0,9% для всех ФЛП.
Кроме того, в monobank отсутствует комиссия на переводы на другие банки, и те, кому приходится это делать часто, сэкономят на оплате услуг банка. Снятие наличных — со стандартной комиссией 0,9% для всех ФЛП.
Среди дополнительных сервисов, которые monobank предлагает для ФЛП, следует отметить:
- интернет-эквайринг, позволяющий принимать платежи несколькими способами;
- организация услуги «Покупка частями», которая дает возможность клиентам monobank покупать у ФЛП товар на выгодных условиях;
- сервис для сбора донатов Base;
- сервис для владельцев кафе и ресторанов expirenza by mono;
- веб-кабинет для бухгалтера. Предприниматель настраивает в приложении доступ к своим счетам для бухгалтера, и тот сможет подключаться через веб-кабинет и получать всю нужную информацию для создания платежей (а также их проведения, если ФЛП предоставит ему такие полномочия) и формирования отчетности. Соответствующая доверенность оформляется в приложении без посещения нотариуса.
Вообще monobank «заточен» на молодежь и тех, кто хочет себя чувствовать молодым — прогрессивных людей, быстро реагирующих на вызовы современности.
Напомним, в приложении monobank добавили функцию авторизации через Apple ID. Пользователи могут использовать новую функцию в последней версии приложения. Теперь пользователи смогут связывать свой аккаунт в приложении с аккаунтом Apple. Включить авторизацию можно либо при входе в приложение, либо в его настройках.
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