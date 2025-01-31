«Зарплатный проект». monobank запустил новый инструмент — Finance.ua

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«Зарплатный проект». monobank запустил новый инструмент

Финтех и Карты
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«Зарплатный проект». monobank запустил новый инструмент
«Зарплатный проект». monobank запустил новый инструмент
monobank запустил новый проект, позволяющий выплачивать зарплату сразу на mono.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.
«Есть в жизни неприятные вещи, к которым со временем привыкаешь. Одна из таких — наличие в вашей жизни „зарплатного банка“, из которого вы ежемесячно перекидываете зарплату на mono. Поэтому мы сделали инструмент, позволяющий выплачивать зарплату сразу на mono», — сказано в сообщении.
По его словам, клиенты могут снимать заработную плату наличными деньгами бесплатно. Банк также не имеет комиссий на выплаты. Зачисление производится в течение трех минут.
«И даже можете выдать сотрудникам скин с лого своей компании, как на картинке. Единственное, что нужно — иметь бизнес-счет в mono», — добавил Гороховский.
Что предполагает зарплатный проект в monobank:
  • платежи 24/7/365 — не нужно ждать и подстраиваться под банк;
  • быстрые зачисления — выплаты производятся в считанные минуты;
  • подпись ведомости в приложении mono или в веб-кабинете — платежка подписывается за несколько секунд в любой точке мира;
  • открытие счета 2604 — счет для больничных, декретных и других выплат появится сразу при открытии основного счета;
  • вскоре появится интеграция по АРІ — можно будет автоматизировать выплаты, настроив интеграцию с вашей системой.
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Тарифы зарплатного проекта:
  • 0% комиссия за РКО — платежи на любые карты, любого количества сотрудников;
  • зарплатные карты — 0 грн за выпуск и обслуживание зарплатных карт.
monobank предлагает снятие наличных до 50 тыс. грн за 0% в банкомате Украины. Кешбэк до 20% на разные категории товаров и услуг. Бесплатное пополнение мобильного, оплата коммуналки и переводы контактам.
Подробности о зарплатном проекте — по ссылке.
Напомним, в приложении monobank добавили функцию авторизации через Apple ID. Пользователи могут использовать новую функцию в последней версии приложения. Включить авторизацию можно либо при входе в приложение, либо в его настройках.
В monobank также появилась новая полезная функция — встроенный в приложение калькулятор. Это означает, что все финансовые расчеты теперь можно производить непосредственно в меню перевода средств.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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