«Зарплатный проект». monobank запустил новый инструмент — Finance.ua

«Зарплатный проект». monobank запустил новый инструмент Сегодня 12:03 — Финтех и Карты

«Зарплатный проект». monobank запустил новый инструмент

monobank запустил новый проект, позволяющий выплачивать зарплату сразу на mono.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

«Есть в жизни неприятные вещи, к которым со временем привыкаешь. Одна из таких — наличие в вашей жизни „зарплатного банка“, из которого вы ежемесячно перекидываете зарплату на mono. Поэтому мы сделали инструмент, позволяющий выплачивать зарплату сразу на mono», — сказано в сообщении.

По его словам, клиенты могут снимать заработную плату наличными деньгами бесплатно. Банк также не имеет комиссий на выплаты. Зачисление производится в течение трех минут.

«И даже можете выдать сотрудникам скин с лого своей компании, как на картинке. Единственное, что нужно — иметь бизнес-счет в mono», — добавил Гороховский.

Что предполагает зарплатный проект в monobank:

платежи 24/7/365 — не нужно ждать и подстраиваться под банк;

быстрые зачисления — выплаты производятся в считанные минуты;

подпись ведомости в приложении mono или в веб-кабинете — платежка подписывается за несколько секунд в любой точке мира;

открытие счета 2604 — счет для больничных, декретных и других выплат появится сразу при открытии основного счета;

вскоре появится интеграция по АРІ — можно будет автоматизировать выплаты, настроив интеграцию с вашей системой.

Тарифы зарплатного проекта:

0% комиссия за РКО — платежи на любые карты, любого количества сотрудников;

зарплатные карты — 0 грн за выпуск и обслуживание зарплатных карт.

monobank предлагает снятие наличных до 50 тыс. грн за 0% в банкомате Украины. Кешбэк до 20% на разные категории товаров и услуг. Бесплатное пополнение мобильного, оплата коммуналки и переводы контактам.

Подробности о зарплатном проекте — по ссылке

Напомним, в приложении monobank добавили функцию авторизации через Apple ID. Пользователи могут использовать новую функцию в последней версии приложения. Включить авторизацию можно либо при входе в приложение, либо в его настройках.

В monobank также появилась новая полезная функция — встроенный в приложение калькулятор. Это означает, что все финансовые расчеты теперь можно производить непосредственно в меню перевода средств.

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