Три экс-министра обороны Украины уведомлены о подозрении в госизмене — Finance.ua

Три экс-министра обороны Украины уведомлены о подозрении в госизмене
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора трем бывшим министрам обороны Украины объявлено подозрение в государственной измене.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, с марта 2010 года по февраль 2014 гожа в период пребывания подозреваемыми в должности министра обороны Украины принимались решения об отчуждении и реализации боеспособного вооружения и военной техники, фактическое наличие которой было ниже потребностей Вооруженных Сил Украины.
По распоряжениям этих должностных лиц было безосновательно реализовано:
- сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем;
- десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;
- сотни единиц гусеничной и колесной техники;
- десятки боевых самолетов и вертолетов;
- миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров;
- тысячи ракет.
Указанного вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии рф в феврале 2014 года и до настоящего времени.
Незаконные решения подозреваемых привели к снижению уровня боеспособности Вооруженных Сил Украины, обороноспособности государства и к тяжелым последствиям.
Своими действиями экс-министры обороны нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а также оказали помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.
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