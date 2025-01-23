Канада заморозила более $350 миллионов российских активов — Finance.ua

Канада заморозила более $350 миллионов российских активов Сегодня 10:44

Канада заблокировала российских активов на сумму более 457 млн ​​канадских долларов (более 350 млн долларов США) в рамках санкций против Федерации.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию.

Дословно канадские правоохранители: «С 24 февраля 2022 года в Канаде в целом было заморожено активов на 140,1 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено финансовых транзакций на 317,4 млн долларов в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах относительно россии».

В полиции добавили, что заблокировали также финансовые операции на 387,2 тыс. долларов и заморозили активы на 148,5 тыс. долларов, связанных с подсанкционными лицами из беларуси.

Укрінформ По материалам:

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