Euroclear перечислит Украине 2 млрд евро от замороженных российских активов — Finance.ua
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Euroclear перечислит Украине 2 млрд евро от замороженных российских активов

Казна и Политика
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Euroclear перечислит Украине 2 млрд евро от замороженных российских активов
Euroclear перечислит Украине 2 млрд евро от замороженных российских активов
Международный депозитарий Euroclear в марте 2025 года планирует провести второй платеж в Европейский фонд для Украины на сумму около 2 млрд евро. Это денежные средства, полученные в качестве процентного дохода от замороженных российских активов.
Об этом сообщается в пресс-релизе Euroclear.
«Ожидается, что второй платеж за второе полугодие 2024 года будет совершен в марте 2025 года и должен составить около 2 миллиардов евро», — говорится в сообщении.
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Ранее, в июле 2024 года, Euroclear уже совершил первый платеж в размере 1,55 млрд евро за первое полугодие.
Помимо перевода средств в фонд Украины, Euroclear также уплатит 1,7 млрд евро налогов в Бельгии с полученной прибыли.
В общей сложности за 2024 год компания заработала 6,9 млрд евро от управления этими активами.
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По состоянию на конец декабря 2024 года на балансе Euroclear Bank сохранялось 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро — это замороженные российские активы. Общая сумма заблокированных российских активов в мире оценивается в 260 миллиардов евро.
Напомним, в марте 2024 года Европейская комиссия наконец-то предложила использовать 90% доходов от хранящихся в Европе замороженных российских активов на закупку оружия для Киева. По данным исполнительной власти ЕС, это составляет от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.
По материалам:
Діло
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