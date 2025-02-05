Euroclear перечислит Украине 2 млрд евро от замороженных российских активов — Finance.ua

Euroclear перечислит Украине 2 млрд евро от замороженных российских активов Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Euroclear перечислит Украине 2 млрд евро от замороженных российских активов

Международный депозитарий Euroclear в марте 2025 года планирует провести второй платеж в Европейский фонд для Украины на сумму около 2 млрд евро. Это денежные средства, полученные в качестве процентного дохода от замороженных российских активов.

Об этом сообщается в пресс-релизе Euroclear.

«Ожидается, что второй платеж за второе полугодие 2024 года будет совершен в марте 2025 года и должен составить около 2 миллиардов евро», — говорится в сообщении.

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Ранее, в июле 2024 года, Euroclear уже совершил первый платеж в размере 1,55 млрд евро за первое полугодие.

Помимо перевода средств в фонд Украины, Euroclear также уплатит 1,7 млрд евро налогов в Бельгии с полученной прибыли.

В общей сложности за 2024 год компания заработала 6,9 млрд евро от управления этими активами.

По состоянию на конец декабря 2024 года на балансе Euroclear Bank сохранялось 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро — это замороженные российские активы. Общая сумма заблокированных российских активов в мире оценивается в 260 миллиардов евро.

Напомним, в марте 2024 года Европейская комиссия наконец-то предложила использовать 90% доходов от хранящихся в Европе замороженных российских активов на закупку оружия для Киева. По данным исполнительной власти ЕС, это составляет от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

Діло По материалам:

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