Нидерланды смогли заморозить гораздо меньше российских активов, чем обещали — Finance.ua

Нидерланды смогли заморозить гораздо меньше российских активов, чем обещали Сегодня 20:19 — Мир

В МИД Нидерландов подтвердили, что страна заморозила российские активы на сумму 97,2 млн евро, что значительно меньше 660 млн евро, о которых сообщалось ранее.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на информацию от Министерства иностранных дел Нидерландов.

По состоянию на 1 июля 2024 года общая сумма частных замороженных активов в Нидерландах составила 97,2 млн евро. Эта сумма значительно ниже 660 млн евро, о которых было сообщено Палате представителей в январе как об общем объеме замороженных средств после введения первых санкций из-за вторжения россии в Украину", — отметили в комментарии.

Читайте также Украина договорилась с Нидерландами о поддержке украинского ОПК в 2025 году

В МИД Нидерландов также подчеркнули, что об этом вопросе уже уведомляли нидерландский парламент 4 октября 2024 года.

Таким образом, в январе 2024 года в нидерландском парламенте объявили, что общая сумма замороженных российских активов составит 660 млн евро, но на 1 июля 2024 года было заблокировано всего 97,2 миллиона, а остальные больше не подлежат замораживанию.

«Значительная сумма замороженных средств была освобождена и больше не подлежала замораживанию. Из-за конфиденциальности информации привлеченные стороны анонимизированы», — сказали в МИД Нидерландов.

Читайте также Нидерланды выделяют 22 млн евро помощи Украине: на что пойдут средства

Там добавили, что значительная часть этой суммы принадлежит двум компаниям. 230 млн евро Компании № 1, название которой не раскрывают из-за конфиденциальности, не подлежали замораживанию, потому что у компании больше не было связей с подсанкционными российскими собственниками.

«Подсанкционные владельцы сейчас находятся на достаточном расстоянии от Компании № 1 и больше не имеют доступа к активам компании. Таким образом, снимается и требование о замораживании», — пояснили в МИД Нидерландов.

Также в мае 2024 г. Бюро оценки инвестиций в Нидерландах (BTI) признало, что Компания № 1 и некоторые связанные с ней компании не подпадают под санкционные меры, определенные в европейском санкционном режиме в отношении россии.

Читайте также Нидерланды разрешили использовать свое оружие на территории россии

«Таким образом, требование о замораживании не касалось более этих 230 млн евро», — добавили в МИД Нидерландов.

Стоит отметить, что Бюро оценки инвестиций в Нидерландах — это орган, который осуществляет проверку инвестиций и оценивает их соответствие законам страны, в частности, санкциям и ограничениям, которые могут быть применены к определенным лицам или компаниям. В случае санкций BTI определяет, подпадают ли определенные инвестиции или предприятия под действие санкций Европейского Союза, особенно в отношении россии и других стран, подпадающих под санкции.

Что касается Компании № 2, то размораживание средств произошло из-за исключений относительно незавершенных платежей, а также устранения подсанкционных собственников.

«В марте, июле и августе 2022 года банк сообщил о замораживаниях, связанных с Компанией № 2. Эти замораживания касались средств на сумму около 200 млн евро. Компания № 2 имеет таких же подсанкционных конечных бенефициарных владельцев, как и Компания № 1. В августе 2022 года министр финансов предоставил разрешение на освобождение этих замороженных средств для выплаты процентов и погашения долгов перед несанкционированными банками. Министр финансов имеет право предоставлять освобождения для финансовых транзакций или для освобождения замороженных средств, если европейский санкционный режим это позволяет, в частности, может быть предоставлено разрешение на освобождение замороженных средств для погашения „старых долгов“ при условии, что эти средства не попадают к подсанкционным лицам», — пояснили в МИД Нидерландов.

Также BTI в июне 2024 года подтвердило, что Компания № 2 больше не подпадает под санкции ЕС.

Это произошло из-за реструктуризации уже упомянутой Компании № 1, в результате которой Компания № 2 стала полностью дочерней компанией ранее упоминавшейся Компании № 1 и таким образом была поставлена ​​на достаточное расстояние от подсанкционных собственников. Поэтому требование о замораживании больше не применялось и к этим средствам", — добавили в МИД Нидерландов.

Также там отметили, что кроме Компании № 1 и Компании № 2 было несколько подобных случаев с меньшими суммами.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.