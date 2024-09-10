Нидерланды разрешили использовать свое оружие на территории россии — Finance.ua

Нидерланды разрешили использовать свое оружие на территории россии Сегодня 10:44

Украинская армия может использовать оружие, поставленное Нидерландами, для бомбардировки военных объектов в россии. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Киев имеет право защищать себя. И если страну атакуют с приграничных районов или российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же касается вражеских ракет: они тоже могут быть перехвачены нашим оружием над россией», — сказал Брекельманс.

Министр обороны также призвал других союзников Украины сделать то же самое, ссылаясь на нормы международного права, не ограничивающие расстояние для таких ударов.

«Международное право не ограничивается расстоянием. Право на самооборону не прекращается в 100 километрах от границы. Мы не накладывали на Украину никакие ограничения на оперативное расстояние», — заявил нидерландский министр. Он добавил, что это касается также истребителей F-16, предоставленных его страной.

Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья. Во время первого визита в Украину премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил о новом пакете помощи. Его размер — более 200 млн евро.

Также Нидерланды предоставят материалы для технического обслуживания и поддержки украинских самолетов F-16 на 80 миллионов евро. Кроме того, Амстердам поставит ракеты класса «воздух-воздух», которые могут использовать истребители для защиты воздушного пространства Украины.

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