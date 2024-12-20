Украина договорилась с Нидерландами о поддержке украинского ОПК в 2025 году — Finance.ua
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Украина договорилась с Нидерландами о поддержке украинского ОПК в 2025 году

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Представители Минобороны и ВСУ и делегация Министерства обороны Нидерландов обсудили приоритетные направления помощи на следующий год, в частности предоставление дополнительных запасных частей к самолетам F-16 и ПВО/ПРО, танкам, артиллерии и оборудованию для разминирования.
Об этом сообщило Минобороны Украины.
С украинской стороны в переговорах приняли участие заместители министра обороны Украины бригадный генерал Александр Клочко и Сергей Боев, командующий авиацией Командования Воздушных сил бригадный генерал Олег Захарчук и временно исполняющий обязанности командующего Сил беспилотных систем полковник Семен Колесник. Делегацию Нидерландов возглавил директор проектного департамента по поддержке Украины Минобороны Королевства Нидерланды генерал-майор Арно Стальманн, также в ее состав вошел председатель Коалиции авиационных способностей полковник Хендрик Кайзер.
По словам Клочко, Украина каждый раз благодарит Нидерланды за передачу самолетов F-16, потому что они выполняют боевую работу и успешно сбивают вражеские ракеты. Во время одной из последних массированных атак врага наши пилоты сбили 12 крылатых ракет.
«Ваши самолеты спасают украинских людей, их дома и украинскую инфраструктуру», — заметил бригадный генерал.
Украинская делегация озвучила необходимость в дополнительных запасных частях к самолетам F-16 для повышения живучести самолетов в активных боевых условиях. Речь также шла о деталях выполнения боевых задач украинскими пилотами.
По материалам:
Укрінформ
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