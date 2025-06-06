Украина предлагает США привлечь инвестиции в энергетику и оборону через фонд восстановления — Finance.ua

Украина предлагает США привлечь инвестиции в энергетику и оборону через фонд восстановления Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Украина предлагает США привлечь инвестиции в энергетику и оборону через фонд восстановления

Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко встретилась с руководителем инвестиционного направления Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Конором Коулманом. Стороны обсудили следующие шаги по реализации Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

По словам Свириденко, среди приоритетов фонда на сегодняшний день — проекты в сферах критического сырья, нефти и газа.

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«Уверена, что вместе мы сможем привлечь инвестиции и новые технологии для эффективной работы Фонда», — подчеркнула она.

Украинская сторона инициировала расширение мандата Фонда, в частности, на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности. Американская сторона положительно восприняла эту идею, признав ее стратегическую значимость.

Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросам страхования военных рисков. Речь шла о создании условий, которые позволят американским компаниям более уверенно работать в Украине. DFC подтвердил готовность расширять свои программы страхования для таких компаний.

Напомним, Американо-Украинский инвестиционный фонд официально заработал 23 мая 2025 года после получения соответствующей ноты от Временной поверенной по делам США в Украине Джули С. Девис.

Фонд финансируется США и Украиной и будет инвестировать в проекты по добыче ресурсов, энергетике, портам и инфраструктуре. Также фонд будет способствовать контактам украинских компаний с международными инвесторами, в том числе через участие DFC. Фонд будет работать без ограничений во времени, но его деятельность будет пересматриваться каждые 10 лет.

4 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации Соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых. За соответствующий законопроект № 13256 проголосовали 309 народных депутатов. После второго чтения в тексте почти ничего не изменилось.

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