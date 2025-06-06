Украина предлагает США привлечь инвестиции в энергетику и оборону через фонд восстановления — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина предлагает США привлечь инвестиции в энергетику и оборону через фонд восстановления

Казна и Политика
0
Украина предлагает США привлечь инвестиции в энергетику и оборону через фонд восстановления
Украина предлагает США привлечь инвестиции в энергетику и оборону через фонд восстановления
Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко встретилась с руководителем инвестиционного направления Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Конором Коулманом. Стороны обсудили следующие шаги по реализации Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
По словам Свириденко, среди приоритетов фонда на сегодняшний день — проекты в сферах критического сырья, нефти и газа.
Читайте также
«Уверена, что вместе мы сможем привлечь инвестиции и новые технологии для эффективной работы Фонда», — подчеркнула она.
Украинская сторона инициировала расширение мандата Фонда, в частности, на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности. Американская сторона положительно восприняла эту идею, признав ее стратегическую значимость.
Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросам страхования военных рисков. Речь шла о создании условий, которые позволят американским компаниям более уверенно работать в Украине. DFC подтвердил готовность расширять свои программы страхования для таких компаний.
Читайте также
Напомним, Американо-Украинский инвестиционный фонд официально заработал 23 мая 2025 года после получения соответствующей ноты от Временной поверенной по делам США в Украине Джули С. Девис.
Фонд финансируется США и Украиной и будет инвестировать в проекты по добыче ресурсов, энергетике, портам и инфраструктуре. Также фонд будет способствовать контактам украинских компаний с международными инвесторами, в том числе через участие DFC. Фонд будет работать без ограничений во времени, но его деятельность будет пересматриваться каждые 10 лет.
4 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации Соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых. За соответствующий законопроект № 13256 проголосовали 309 народных депутатов. После второго чтения в тексте почти ничего не изменилось.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems