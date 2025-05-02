Инвестфонд зарегистрируют в США, но взносы будут поступать в Украину в гривнах — Шмыгаль
Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США, но счет для взносов будет открыт в Украине в гривнах.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время «часа вопросов правительству» в Верховной Раде в пятницу.
«Где будет зарегистрирован? Есть договоренность о том, что Фонд будет зарегистрирован в Соединенных Штатах, но действовать будет в Украине, и основной счет, куда Украина будет зачислять взнос, будет открыт в Украине в гривнах. Это важный момент», — сказал он.
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В то же время премьер отметил, что соглашение с США об ископаемых бессрочно, но после 10 лет стороны могут с согласия сторон прекратить его действие.
«Мы хотели бы, чтобы это соглашение работало более 10 лет — десятки лет, так как для нас это фонд прямых инвестиций, хороший инвестиционный инструмент», — добавил он.
Также премьер отметил, что соглашение охватывает всю суверенную территорию Украины, а в приложении к соглашению будет прописан исключительный перечень недр.
Напомним, в среду США и Украина подписали соглашение о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления, который содержит 12 статей и перечень критических материалов, носит финансовый характер, от Украины участником фонда будет Агентство по поддержке государственно-частного партнерства (ГЧП) из сферы управления Министерства экономики.
После ратификации начнется создание самого фонда между Международной финансовой корпорацией развития США (Development Finance Corporation, DFC) и Украинским агентством ГЧП, действующим в рамках Министерства экономики.
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