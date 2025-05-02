Инвестфонд зарегистрируют в США, но взносы будут поступать в Украину в гривнах — Шмыгаль Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Инвестфонд зарегистрируют в США, но взносы будут поступать в Украину в гривнах — Шмыгаль

Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США, но счет для взносов будет открыт в Украине в гривнах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время «часа вопросов правительству» в Верховной Раде в пятницу.

«Где будет зарегистрирован? Есть договоренность о том, что Фонд будет зарегистрирован в Соединенных Штатах, но действовать будет в Украине, и основной счет, куда Украина будет зачислять взнос, будет открыт в Украине в гривнах. Это важный момент», — сказал он.

В то же время премьер отметил, что соглашение с США об ископаемых бессрочно, но после 10 лет стороны могут с согласия сторон прекратить его действие.

«Мы хотели бы, чтобы это соглашение работало более 10 лет — десятки лет, так как для нас это фонд прямых инвестиций, хороший инвестиционный инструмент», — добавил он.

Также премьер отметил, что соглашение охватывает всю суверенную территорию Украины, а в приложении к соглашению будет прописан исключительный перечень недр.

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Напомним, в среду США и Украина подписали соглашение о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления, который содержит 12 статей и перечень критических материалов, носит финансовый характер, от Украины участником фонда будет Агентство по поддержке государственно-частного партнерства (ГЧП) из сферы управления Министерства экономики.

После ратификации начнется создание самого фонда между Международной финансовой корпорацией развития США (Development Finance Corporation, DFC) и Украинским агентством ГЧП, действующим в рамках Министерства экономики.

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