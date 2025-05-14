Украина завершила необходимые процедуры для запуска Американо-украинского фонда восстановления — Finance.ua

Украина завершила необходимые процедуры для запуска Американо-украинского фонда восстановления Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Вицепремьер – министер экономики Юлия Свириденко и временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис. Фото:Юлия Свириденко/Facebook

Украина завершила все необходимые внутренние процедуры по запуску Американско-украинского фонда восстановления.

Об этом сообщила вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. Сегодня она передала ноту временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

«У нас есть равноправное соглашение, нацеленное на будущее», — отмечает она. Соглашение предусматривает совместное с США управление и инвестирование.

У соглашения нет положений о долге и есть обязательство инвестировать исключительно в Украину, говорится в сообщении Свириденко.

«Это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям», — отмечает она.

Напомним, 17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект № 0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.