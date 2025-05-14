Украина завершила необходимые процедуры для запуска Американо-украинского фонда восстановления — Finance.ua
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Украина завершила необходимые процедуры для запуска Американо-украинского фонда восстановления

Казна и Политика
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Вицепремьер – министер экономики Юлия Свириденко и временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис. Фото:Юлия Свириденко/Facebook
Вицепремьер – министер экономики Юлия Свириденко и временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис. Фото:Юлия Свириденко/Facebook
Украина завершила все необходимые внутренние процедуры по запуску Американско-украинского фонда восстановления.
Об этом сообщила вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. Сегодня она передала ноту временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.
«У нас есть равноправное соглашение, нацеленное на будущее», — отмечает она. Соглашение предусматривает совместное с США управление и инвестирование.
У соглашения нет положений о долге и есть обязательство инвестировать исключительно в Украину, говорится в сообщении Свириденко.

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«Это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям», — отмечает она.
Напомним, 17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах.
30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.
8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект № 0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов.
По материалам:
Forbes.ua
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