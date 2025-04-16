Бельгія надасть Україні €150 мільйонів технічної допомоги на відновлення критичної інфраструктури — Finance.ua
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Бельгія надасть Україні €150 мільйонів технічної допомоги на відновлення критичної інфраструктури

Казна та Політика
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Бельгія надасть Україні €150 мільйонів технічної допомоги на відновлення критичної інфраструктури
Бельгія надасть Україні €150 мільйонів технічної допомоги на відновлення критичної інфраструктури, Фото: mindev.gov.ua
У межах проєкту «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» (BE-Relieve Ukraine) Бельгія надасть 150 млн євро технічної допомоги.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.
«BE-Relieve Ukraine — це не лише технічна допомога. Цей проєкт спрямований на партнерство між Україною та Бельгією у сфері відбудови нашої країни. Основний принцип нашої співпраці — „Відбудувати краще, ніж було“. BE-Relieve Ukraine триватиме до кінця 2028 року. За цей час Україна отримає від уряду Бельгії 150 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення і підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими, а також створення інклюзивного середовища», — зазначив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.
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Наголошується, що проєкт реалізує уряд Королівства Бельгія через агентство з розвитку Enabel, і він охопить як національний рівень, так і конкретні регіони. Зокрема, серед учасників зазначені Чернігівська та Київська області, а також місто Київ.
Проєкт передбачає модернізацію енергетичної інфраструктури України (впровадження децентралізованих систем опалення й електропостачання, передачу мобільних котелень та генераторів), реконструкцію медичних закладів, впровадження реабілітаційних програм та інклюзивних послуг.
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Серед першочергових заходів — передача 212 генераторів для закладів освіти, мобільних котелень для лікарень і комунальних підприємств, ремонт об’єктів медичної інфраструктури.
Крім того, в межах проєкту планується оновити інфраструктуру шкіл і професійно-технічної освіти, а також провести заходи, які сприятимуть реалізації реформ та зміцненню зв’язків з бельгійськими партнерами.
За матеріалами:
Укрінформ
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