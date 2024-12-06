Из-за нехватки работников зарплаты продолжают расти — НБУ — Finance.ua
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Из-за нехватки работников зарплаты продолжают расти — НБУ

Личные финансы
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Из-за нехватки работников зарплаты продолжают расти — НБУ
Из-за нехватки работников зарплаты продолжают расти — НБУ
В ноябре 2024 года спрос на рабочую силу ослаб из-за замедления экономики, в то же время количество резюме возросло.
Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор Национального банка Украины.
Отмечается, что количество новых вакансий несколько сократилось по сравнению с предыдущими месяцами как из-за сезонного фактора, так и вследствие ослабления экономической активности (в ноябре в годовом измерении рост замедлился до 12.1%).
Количество резюме с начала осени остается почти неизменным. В то же время, в годовом измерении рост количества резюме в ноябре ускорился до 4.2%.
График: НБУ
График: НБУ
«Доходы населения и далее растут. Рост предложения рабочей силы облегчил предприятиям поиск работников, хотя дефицит кадров все еще значительный», — отмечают в Нацбанке.
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Из-за нехватки работников зарплаты продолжали расти, в частности в частном секторе.
График: НБУ
График: НБУ
В то же время, количество мигрантов постепенно увеличивается, как и адаптация украинцев в других странах.
По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины и далее росло и составило 6,8 млн человек по состоянию на 18 ноября 2024 года, количество ВПЛ стабилизировалось на уровне 3,6 млн человек в октябре (по данным МОМ), количество тех, кто вернулся на постоянное местожительство (с начала полномасштабного вторжения), составило 4,3 млн человек.
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По данным ООН, доля занятых как среди мигрантов, так и среди ВПЛ постепенно растет (до 45% и 43%, соответственно, согласно опросу в августе 2024 года). Согласно опросу украинских мигрантов в Польше в июле 2024 года, большинство (68%) работают, 77% их детей посещают польскую школу.
График: НБУ
График: НБУ
Напомним, как ранее рассказал основатель рекрутингового агентства «Борщ», ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко, за прошлый год номинальные зарплаты в Украине выросли на 22%. До полномасштабного вторжения зарплаты в среднем росли всего на 6−7% в год. С одной стороны, это хорошо, потому что у людей есть возможность зарабатывать больше. А с другой стороны, это влияет на экономику.
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По данным НБУ, предприниматели снизили свои оценки по текущему состоянию экономической деятельности. В ноябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 47,2, тогда как в октябре этот показатель составил 49,4.
По мнению председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева, сегодня все конкурируют за рабочую силу, за интеллект, за технологии, за ноу-хау, и только люди могут это дать. «Безусловно, сегодня мы делаем все, чтобы сохранить имеющийся персонал, но есть свободный рынок рабочей силы. Когда закончится война, этот рынок будет более очевидным, тогда нужно будет предоставлять дополнительные преимущества», — заявил Чернышев.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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