Из-за чужих долгов жильцам домов могут отключить теплоснабжение — Finance.ua
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Из-за чужих долгов жильцам домов могут отключить теплоснабжение

Личные финансы
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Жилье
Жилье
В январе 2024 года правительство отменило запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. Однако из-за недобросовестных граждан могут пострадать все жители многоэтажных домов.
Об этом сообщает Dnipro.tv.
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Такая ситуация уже сложилась в Днепре. КП «Теплоэнерго» ограничило поставки тепла в один из домов, ведь в нем общая задолженность составляла 538 тыс. грн. Отмечается, что жильцы 14 квартир не рассчитывались на услуги теплоснабжения в течение всего времени проживания.
«Мы неоднократно пытались пообщаться с жителями. Напоминали о договорах по реструктуризации. Наши объявления не раз здесь срывали», — отмечают в КП «Теплоэнерго».
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Как сообщили коммунальщики, в доме установили технологическую пломбу и предупредили, что даже если ее сорвать, тепло не появится.
Должников дома призвали своевременно оплачивать коммунальные услуги и погасить долги. Указывается, что необходимо заключить договор реструктуризации. Если этого не сделать, поставщик обратится в суд, из-за чего долги только возрастут, это повлечет за собой ряд финансовых последствий:
  • штрафы;
  • пени;
  • инфляционные начисления;
  • проценты годовых на просроченную задолженность
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Напомним, основная причина отмены моратория — это рост задолженности за жилищные коммунальные услуги. В частности, сегодня долг населения по потребленной электроэнергии увеличился на 41% по сравнению с довоенным временем.
По материалам:
znaj.ua
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