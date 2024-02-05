Исторически самый высокий результат. Ощадбанк сообщил, сколько заработал в 2023 году — Finance.ua

Исторически самый высокий результат. Ощадбанк сообщил, сколько заработал в 2023 году
В 2023 году Ощадбанк получил 9,5 млрд грн прибыли до налогообложения. Это исторически самый высокий результат банка. Чистая прибыль после налогообложения составляет 4,75 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
За счет чего удалось увеличить чистую прибыль
На финальный объем чистой прибыли 2023 года существенно повлияли:
- увеличение ставки налога на прибыль банковских учреждений (с 18% до 50%) — в связи с этим нововведением банк уплатит государству 4,7 млрд грн;
- отрицательная переоценка деривативов — ОВГЗ с индексированной стоимостью в капитале Ощадбанка на сумму 2,9 млрд грн. Их справедливая стоимость находится под влиянием внешних и не подконтрольных банку факторов (курса валют и процентных ставок).
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Операционная прибыль Ощадбанка (в резервы под кредитные риски, переоценки деривативов и налога на прибыль) составляет 12 млрд грн, что на 52% превысило результат предыдущего года.
Кредиты и депозиты
Объемы привлеченных средств клиентов выросли на 28% - до 300 млрд грн. При этом прирост стабильных срочных средств клиентов составляет 26%, а объем — 100 млрд грн.
Динамичное наращивание крепкой ресурсной базы дает Ощадбанку возможность формировать оптимальную «военную» структуру баланса с максимальным направлением всех ресурсов на финансовую поддержку государства и граждан, увеличить кредитно-инвестиционный портфель на 16% (до 263 млрд грн).
В частности, кредиты физических лиц выросли на 30% до 15 млрд грн.
Другие финансовые результаты
В 2023 году существенно улучшились другие финансовые результаты. Так, по сравнению с прошлогодними показателями чистый процентный доход Ощадбанка увеличился на 26% до почти 19 млрд грн, чистый комиссионный доход вырос на 14% - до 7 млрд грн.
Взвешенная кредитная политика с учетом рисков военного времени и постепенное освобождение нашей земли от оккупантов способствовали улучшению качества кредитного портфеля Ощада и расформированию 1,4 млрд грн резервов под ожидаемые кредитные риски по процентным активам.
Показатель адекватности регулятивного капитала Ощада по состоянию на 1 января 2024 года составляет 16,57% при нормативе НБУ 10%.
Напомним, ранее ПриватБанк обнародовал результаты в прошлом году. Прибыль банка до налогообложения достигла 72,8 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2022 года.
Справка Finance.ua:
- Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт до 31 марта 2024 года. Продление происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.
- Ощадбанк сообщил об изменениях в тарифах для держателей некоторых платежных карт. Новшества заработали с 1 октября 2023 года;
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