Исторически самый высокий результат. Ощадбанк сообщил, сколько заработал в 2023 году — Finance.ua

Исторически самый высокий результат. Ощадбанк сообщил, сколько заработал в 2023 году Сегодня 15:02 — Фондовый рынок

Исторически самый высокий результат. Ощадбанк сообщил, сколько заработал в 2023 году

9,5 млрд грн прибыли до налогообложения. Это исторически самый высокий результат банка. Чистая прибыль после налогообложения составляет 4,75 млрд грн. В 2023 году Ощадбанк получилприбыли до налогообложения. Это исторически самый высокий результат банка. Чистая прибыль после налогообложения составляет

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

За счет чего удалось увеличить чистую прибыль

На финальный объем чистой прибыли 2023 года существенно повлияли:

увеличение ставки налога на прибыль банковских учреждений (с 18% до 50%) — в связи с этим нововведением банк уплатит государству 4,7 млрд грн; отрицательная переоценка деривативов — ОВГЗ с индексированной стоимостью в капитале Ощадбанка на сумму 2,9 млрд грн. Их справедливая стоимость находится под влиянием внешних и не подконтрольных банку факторов (курса валют и процентных ставок).

Читайте также Председатель правления Ощадбанка спрогнозировал, когда можно будет приватизировать банк

Операционная прибыль Ощадбанка (в резервы под кредитные риски, переоценки деривативов и налога на прибыль) составляет 12 млрд грн, что на 52% превысило результат предыдущего года.

Кредиты и депозиты

Объемы привлеченных средств клиентов выросли на 28% - до 300 млрд грн. При этом прирост стабильных срочных средств клиентов составляет 26%, а объем — 100 млрд грн.

Динамичное наращивание крепкой ресурсной базы дает Ощадбанку возможность формировать оптимальную «военную» структуру баланса с максимальным направлением всех ресурсов на финансовую поддержку государства и граждан, увеличить кредитно-инвестиционный портфель на 16% (до 263 млрд грн).

Читайте также Ощадбанк анонсировал новые карточные тарифы для физлиц

В частности, кредиты физических лиц выросли на 30% до 15 млрд грн.

Другие финансовые результаты

В 2023 году существенно улучшились другие финансовые результаты. Так, по сравнению с прошлогодними показателями чистый процентный доход Ощадбанка увеличился на 26% до почти 19 млрд грн, чистый комиссионный доход вырос на 14% - до 7 млрд грн.

Взвешенная кредитная политика с учетом рисков военного времени и постепенное освобождение нашей земли от оккупантов способствовали улучшению качества кредитного портфеля Ощада и расформированию 1,4 млрд грн резервов под ожидаемые кредитные риски по процентным активам.

Читайте также Ощадбанк восстанавливает физическую идентификацию пенсионеров и получателей соцпомощи

Показатель адекватности регулятивного капитала Ощада по состоянию на 1 января 2024 года составляет 16,57% при нормативе НБУ 10%.

Напомним, ранее ПриватБанк обнародовал результаты в прошлом году. Прибыль банка до налогообложения достигла 72,8 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2022 года.

Справка Finance.ua:

Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт до 31 марта 2024 года. Продление происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.

Ощадбанк сообщил об изменениях в тарифах для держателей некоторых платежных карт. Новшества заработали с 1 октября 2023 года;

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.