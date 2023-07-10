Ощадбанк восстанавливает физическую идентификацию пенсионеров и получателей соцпомощи — Finance.ua

Ощадбанк восстанавливает физическую идентификацию пенсионеров и получателей соцпомощи Сегодня 16:40 — Личные финансы

Ощадбанк восстанавливает физическую идентификацию пенсионеров и получателей соцпомощи

необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые шесть месяцев. Как сообщили в Ощадбанке, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 637 от 05.11.2014, пенсионерам — внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), и получателям социальной (адресной) помощи — внутренне перемещенным лицам

До получения ЭПП пенсионеры — внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые три месяца.

Физическая идентификация происходит в три этапа:

1) Личное обращение пенсионера или получателя социальной помощи в любое отделение Ощадбанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карту или основное ЭПП.

2) Предъявление работнику Ощадбанка одновременно основной платежной карты или основного ЭПП и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

3) Проведение пенсионером или получателем социальной помощи операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установление/изменение ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПП.

При отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат из внутренне перемещенных лиц Ощадбанк будет останавливать расходные операции по карточному счету.

После прохождения внутриперемещенным лицом физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня.

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