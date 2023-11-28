Председатель правления Ощадбанка спрогнозировал, когда можно будет приватизировать банк — Finance.ua
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Председатель правления Ощадбанка спрогнозировал, когда можно будет приватизировать банк

Фондовый рынок
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Председатель правления Ощадбанка спрогнозировал, когда можно будет приватизировать банк
Председатель правления Ощадбанка спрогнозировал, когда можно будет приватизировать банк
Государственный «Ощадбанк» можно будет приватизировать через четыре года после завершения войны с россией.
Такое мнение высказал глава правления банка Сергей Наумов в интервью Forbes.
По его словам, до полномасштабного вторжения «Ощадбанк» вел переговоры об участии в приватизации Европейского банка реконструкции и развития, но сейчас эти переговоры на паузе.
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Довоенная стратегия госбанка предусматривала приватизацию за 4 года. После войны «Ощадбанк» можно будет приватизировать за эти же 4 года, считает Наумов.
Переговоры с ЕБРР не отменены, а стоят на паузе, так что после завершения войны учреждение сможет принять участие в процессе. Речь идет о субординированном долге, который может быть конвертирован в капитал.
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«Когда вы имеете в капитале такой важный институт, как ЕБРР, — гораздо легче продать большую долю банка стратегическому инвестору», — отметил Наумов.
Национальный банк говорит госбанкам о необходимости уже сейчас начать разработку стратегии, предусматривающей приватизацию, говорит он. «У нас уже есть дееспособный наблюдательный совет, разработка стратегии — это их компетенция, — отмечает СЕО „Ощадбанка“. — Она будет разрабатываться в сотрудничестве с менеджментом банка уже в ближайшей перспективе».

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По материалам:
Forbes.ua
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