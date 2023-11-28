Ощадбанк предупредил клиентов о новых правилах с 1 декабря — Finance.ua

Ощадбанк предупредил клиентов о новых правилах с 1 декабря Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Ощадбанк предупредил клиентов о новых правилах с 1 декабря

«Ощадбанк» внесет ряд инноваций, направленных на улучшение обслуживания своих клиентов. Изменения будут введены уже с 1 декабря 2023 года.

Об этом сообщается на сайте «Ощадбанка».

В соответствии с решением продуктового комитета АО «Ощадбанк» внесены изменения в Тарифы за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт, утвержденных постановлением правления АО «Ощадбанк» от 16 апреля 2009 года № 124 (с изменениями и дополнениями), а именно отменено комиссионное вознаграждение за р2р-переводы для карт, эмитированных в ТП «Зарплатный» через WEB-/Mobile банкинг Ощад 24/7 на другие карты Ощадбанка.

Изменения в тарифы вступают в силу 01.12.2023.

Осуществление денежных переводов на другие платежные карты «Ощадбанка» в мобильном банкинге будет производиться без взыскания комиссии.

Ранее Ощадбанк сообщил об изменениях в тарифах для держателей некоторых платежных карт. Новации будут работать с 1 октября этого года.

Кого коснутся перемены. Пользователям премиальных карт Mastercard World Elite, Visa Infinite (основных и дополнительных) по тарифным пакетам «Мой комфорт», «Мой счет», «Моя карта», «Зарплатный» предоставлена ​​возможность бесплатного снятия наличных в зарубежных банкоматах в пределах лимита по карте 10 тыс. грн (экв.) в месяц. Больше лимита применяется комиссионное вознаграждение.

Справка Finance.ua:

Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Решение принято из-за военного положения в Украине;

Ощадбанк приступил к оформлению специальной цифровой карты «єВідновлення» для получения денежной помощи от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Карту можно открыть в Мобильном Ощаде;

пенсионеры и ВПЛ смогут пройти идентификацию в Ощадбанке по видеосвязи.

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