Ощадбанк анонсировал новые карточные тарифы для физлиц — Finance.ua

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Ощадбанк анонсировал новые карточные тарифы для физлиц

Финтех и Карты
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Ощадбанк анонсировал новые карточные тарифы для физлиц
Ощадбанк анонсировал новые карточные тарифы для физлиц
Ощадбанк с 1 декабря вводит более лояльные карточные тарифы для физических лиц, в частности, переводы между картами банка станут бесплатными.
Об этом на брифинге сообщила начальник филиала Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» Анна Прасол.
«С 1 декабря Ощадбанк меняет карточные тарифы на переводы средств, предоставление выписок и других услуг. Тарифы будут лояльные. Например, на сегодняшний день клиенты, которые делают перевод с карты на карту с Ощад24 как физлица, платят 3 грн за каждый платеж, то есть любая сумма — плюс 3 грн. А с 1 декабря это будет бесплатно», — рассказала Прасол.
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Она отметила, что Ощадбанк — социальный, и очень многие пользуются именно его услугами.
Напомним, ранее Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года.
Также с 1 октября пользователям премиальных карт Mastercard World Elite, Visa Infinite (основных и дополнительных) по тарифным пакетам «Мой комфорт», «Мой счет», «Моя карта», «Зарплатный» предоставлена ​​возможность бесплатного снятия наличных в зарубежных банкоматах в пределах лимита по карте 10 тыс. грн (экв.) в месяц. Сверх лимита применяется комиссионное вознаграждение.
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По материалам:
Укрінформ
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