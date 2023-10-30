Ощадбанк анонсировал новые карточные тарифы для физлиц — Finance.ua

Ощадбанк анонсировал новые карточные тарифы для физлиц Сегодня 12:21 — Финтех и Карты

Ощадбанк анонсировал новые карточные тарифы для физлиц

Ощадбанк с 1 декабря вводит более лояльные карточные тарифы для физических лиц, в частности, переводы между картами банка станут бесплатными.

Об этом на брифинге сообщила начальник филиала Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» Анна Прасол.

«С 1 декабря Ощадбанк меняет карточные тарифы на переводы средств, предоставление выписок и других услуг. Тарифы будут лояльные. Например, на сегодняшний день клиенты, которые делают перевод с карты на карту с Ощад24 как физлица, платят 3 грн за каждый платеж, то есть любая сумма — плюс 3 грн. А с 1 декабря это будет бесплатно», — рассказала Прасол.

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Она отметила, что Ощадбанк — социальный, и очень многие пользуются именно его услугами.

Напомним, ранее Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года.

Также с 1 октября пользователям премиальных карт Mastercard World Elite, Visa Infinite (основных и дополнительных) по тарифным пакетам «Мой комфорт», «Мой счет», «Моя карта», «Зарплатный» предоставлена ​​возможность бесплатного снятия наличных в зарубежных банкоматах в пределах лимита по карте 10 тыс. грн (экв.) в месяц. Сверх лимита применяется комиссионное вознаграждение.

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Укрінформ По материалам:

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