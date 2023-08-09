Пенсионеры и ВПЛ смогут пройти идентификацию в Ощадбанке по видеосвязи — Finance.ua
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Пенсионеры и ВПЛ смогут пройти идентификацию в Ощадбанке по видеосвязи

Казна и Политика
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Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 30.08.1999 № 1596 «Об утверждении Порядка выплаты пенсий и пособий через текущие счета в банках».
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Согласно изменениям, внутренне перемещенным лицам не будет прекращаться проведение выплат «Ощадбанком» до введения военного положения в Украине. Речь идет о ВПЛ, относительно которых до 31.12.2023 проводится физическая идентификация.
Кроме того, были расширены способы прохождения идентификации, в частности, предусмотрена возможность прохождения идентификации с использованием видеоконференцсвязи и в дипломатическом представительстве или консульском учреждении для находящихся за рубежом.
Напомним, ранее государственный Ощадбанк в связи с военным положением продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт, в том числе для ВПЛ.
Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает с февраля 2022 года.
Кроме того, сеть отделений Ощадбанка является второй по численности в Украине — 1183 отделения. В 2023 году банк перестал их сокращать.
По материалам:
РБК-Україна
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